Lyon vence Lille e segue embalado no Campeonato Francês
compartilheSIGA
Um gol do jovem dinamarquês Noah Nartey, titular pela primeira vez, deu a vitória ao Lyon (4º) sobre o Lille (5º) por 1 a 0 neste domingo, pela 20ª rodada do Campeonato Francês.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Em grande momento na temporada, o Lyon chega à sua décima vitória consecutiva entre todas as competições, a quinta na Ligue 1, e agora soma os mesmos 39 pontos que o Olympique de Marselha (3º), que leva a melhor na classificação pelo critério de saldo de gols (+13 contra +24).
Por outro lado, o Lille (32 pontos) sofre sua quarta derrota consecutiva no campeonato e segue distante dos líderes.
Contratado em 19 de janeiro por 7,5 milhões de euros (R$ 46,6 milhões na cotação atual) junto ao Brondby, Nartey, de 20 anos, foi o protagonista da partida no Groupama Stadium.
Em sua primeira finalização, o meia dinamarquês garantiu a vitória mandando a bola para as redes após receber passe de Ruben Kluivert (37').
A exemplo de Endrick, que neste domingo passou em branco, Nartey também marca em seu primeiro jogo com a camisa do Lyon. No caso do brasileiro, a estreia foi na fase de 32-avos de final da Copa da França, também contra o Lille (vitória por 2 a 1), no dia 11 de janeiro.
-- Jogos da 20ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:
Sexta-feira, 30 de janeiro:
Lens - Le Havre 1 - 0
Sábado, 31 de janeiro:
Paris FC - Olympique de Marselha 2 - 2
Lorient - Nantes 2 - 1
Monaco - Rennes 4 - 0
Domingo, 1º de fevereiro:
Lyon - Lille 1 - 0
(13h15) Angers - Metz
Toulouse - Auxerre
Nice - Brest
(16h45) Strasbourg - PSG
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Lens 46 20 15 1 4 34 16 18
2. PSG 45 19 14 3 2 41 15 26
3. Olympique de Marselha 39 20 12 3 5 46 22 24
4. Lyon 39 20 12 3 5 33 20 13
5. Lille 32 20 10 2 8 34 30 4
6. Rennes 31 20 8 7 5 30 31 -1
7. Strasbourg 30 19 9 3 7 32 23 9
8. Toulouse 29 19 8 5 6 31 23 8
9. Lorient 28 20 7 7 6 27 31 -4
10. Monaco 27 20 8 3 9 32 33 -1
11. Angers 23 19 6 5 8 20 25 -5
12. Brest 22 19 6 4 9 24 31 -7
13. Paris FC 21 20 5 6 9 26 34 -8
14. Nice 21 19 6 3 10 25 36 -11
15. Le Havre 20 20 4 8 8 16 25 -9
16. Nantes 14 20 3 5 12 19 36 -17
17. Auxerre 12 19 3 3 13 14 29 -15
18. Metz 12 19 3 3 13 21 45 -24
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
fjt/pm/dr/cb