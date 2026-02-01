Assine
Lyon vence Lille e segue embalado no Campeonato Francês

Repórter
01/02/2026 14:38

Um gol do jovem dinamarquês Noah Nartey, titular pela primeira vez, deu a vitória ao Lyon (4º) sobre o Lille (5º) por 1 a 0 neste domingo, pela 20ª rodada do Campeonato Francês.

Em grande momento na temporada, o Lyon chega à sua décima vitória consecutiva entre todas as competições, a quinta na Ligue 1, e agora soma os mesmos 39 pontos que o Olympique de Marselha (3º), que leva a melhor na classificação pelo critério de saldo de gols (+13 contra +24).

Por outro lado, o Lille (32 pontos) sofre sua quarta derrota consecutiva no campeonato e segue distante dos líderes.

Contratado em 19 de janeiro por 7,5 milhões de euros (R$ 46,6 milhões na cotação atual) junto ao Brondby, Nartey, de 20 anos, foi o protagonista da partida no Groupama Stadium.

Em sua primeira finalização, o meia dinamarquês garantiu a vitória mandando a bola para as redes após receber passe de Ruben Kluivert (37').

A exemplo de Endrick, que neste domingo passou em branco, Nartey também marca em seu primeiro jogo com a camisa do Lyon. No caso do brasileiro, a estreia foi na fase de 32-avos de final da Copa da França, também contra o Lille (vitória por 2 a 1), no dia 11 de janeiro.

-- Jogos da 20ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sexta-feira, 30 de janeiro:

   Lens - Le Havre                                1 - 0

  

   Sábado, 31 de janeiro:

   Paris FC - Olympique de Marselha               2 - 2

   Lorient - Nantes                               2 - 1

   Monaco - Rennes                                4 - 0

  

   Domingo, 1º de fevereiro:

   Lyon - Lille                                   1 - 0

   (13h15) Angers - Metz                               

           Toulouse - Auxerre                          

           Nice - Brest                                

   (16h45) Strasbourg - PSG                            

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Lens                    46  20  15   1   4  34  16  18

    2. PSG                     45  19  14   3   2  41  15  26

    3. Olympique de Marselha   39  20  12   3   5  46  22  24

    4. Lyon                    39  20  12   3   5  33  20  13

    5. Lille                   32  20  10   2   8  34  30   4

    6. Rennes                  31  20   8   7   5  30  31  -1

    7. Strasbourg              30  19   9   3   7  32  23   9

    8. Toulouse                29  19   8   5   6  31  23   8

    9. Lorient                 28  20   7   7   6  27  31  -4

   10. Monaco                  27  20   8   3   9  32  33  -1

   11. Angers                  23  19   6   5   8  20  25  -5

   12. Brest                   22  19   6   4   9  24  31  -7

   13. Paris FC                21  20   5   6   9  26  34  -8

   14. Nice                    21  19   6   3  10  25  36 -11

   15. Le Havre                20  20   4   8   8  16  25  -9

   16. Nantes                  14  20   3   5  12  19  36 -17

   17. Auxerre                 12  19   3   3  13  14  29 -15

   18. Metz                    12  19   3   3  13  21  45 -24

