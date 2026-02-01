Lyon vence Lille e segue embalado no Campeonato Francês

Um gol do jovem dinamarquês Noah Nartey, titular pela primeira vez, deu a vitória ao Lyon (4º) sobre o Lille (5º) por 1 a 0 neste domingo, pela 20ª rodada do Campeonato Francês.

Em grande momento na temporada, o Lyon chega à sua décima vitória consecutiva entre todas as competições, a quinta na Ligue 1, e agora soma os mesmos 39 pontos que o Olympique de Marselha (3º), que leva a melhor na classificação pelo critério de saldo de gols (+13 contra +24).

Por outro lado, o Lille (32 pontos) sofre sua quarta derrota consecutiva no campeonato e segue distante dos líderes.

Contratado em 19 de janeiro por 7,5 milhões de euros (R$ 46,6 milhões na cotação atual) junto ao Brondby, Nartey, de 20 anos, foi o protagonista da partida no Groupama Stadium.

Em sua primeira finalização, o meia dinamarquês garantiu a vitória mandando a bola para as redes após receber passe de Ruben Kluivert (37').

A exemplo de Endrick, que neste domingo passou em branco, Nartey também marca em seu primeiro jogo com a camisa do Lyon. No caso do brasileiro, a estreia foi na fase de 32-avos de final da Copa da França, também contra o Lille (vitória por 2 a 1), no dia 11 de janeiro.

-- Jogos da 20ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 30 de janeiro:

Lens - Le Havre 1 - 0

Sábado, 31 de janeiro:

Paris FC - Olympique de Marselha 2 - 2

Lorient - Nantes 2 - 1

Monaco - Rennes 4 - 0

Domingo, 1º de fevereiro:

Lyon - Lille 1 - 0

(13h15) Angers - Metz

Toulouse - Auxerre

Nice - Brest

(16h45) Strasbourg - PSG

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Lens 46 20 15 1 4 34 16 18

2. PSG 45 19 14 3 2 41 15 26

3. Olympique de Marselha 39 20 12 3 5 46 22 24

4. Lyon 39 20 12 3 5 33 20 13

5. Lille 32 20 10 2 8 34 30 4

6. Rennes 31 20 8 7 5 30 31 -1

7. Strasbourg 30 19 9 3 7 32 23 9

8. Toulouse 29 19 8 5 6 31 23 8

9. Lorient 28 20 7 7 6 27 31 -4

10. Monaco 27 20 8 3 9 32 33 -1

11. Angers 23 19 6 5 8 20 25 -5

12. Brest 22 19 6 4 9 24 31 -7

13. Paris FC 21 20 5 6 9 26 34 -8

14. Nice 21 19 6 3 10 25 36 -11

15. Le Havre 20 20 4 8 8 16 25 -9

16. Nantes 14 20 3 5 12 19 36 -17

17. Auxerre 12 19 3 3 13 14 29 -15

18. Metz 12 19 3 3 13 21 45 -24

