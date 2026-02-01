United vence terceira seguida e se mantém no G4 do Campeonato Inglês

Sob o comando do técnico interino Michael Carrick, o Manchester United emendou sua terceira vitória consecutiva ao bater o Fulham por 3 a 2 neste domingo, em Old Trafford, e se manteve na quarta colocação do Campeonato Inglês.

O United (41 pontos), que começou a rodada no G4, havia sido ultrapassado por Chelsea (40 pontos) e Liverpool (39 pontos) no sábado, mas conseguiu vencer de forma dramática, com um gol nos acréscimos de Benjamin Sesko.

Desde que Carrick substituiu o demitido Ruben Amorim, os 'Red Devils' têm sido uma máquina de vencer: derrotou dois gigantes nas rodadas anteriores, o Manchester City (2 a 0) e o Arsenal (3 a 2), e agora sofreu, voltou a somar três pontos.

Old Trafford viveu uma montanha-russa de emoções. O time de Manchester abriu 2 a 0 com dois gols brasileiros.

Casemiro, que recentemente anunciou que deixará o United ao final da temporada, marcou de cabeça aos 19 minutos e deu a assistência ampliar Matheus Cunha no segundo tempo (56').

Em uma reta final dramática, o Fulham chegou ao empate marcando duas vezes em seis minutos, primeiro com Raúl Jiménez cobrando pênalti (85') e depois com o brasileiro Kevin acertando belo chute de fora da área (90'+1).

Mas antes do apito final, Benjamin Sesko recebeu de Bruno Fernandes de dentro da área, ajeitou e bateu firme para se tornar o herói da tarde (90'+4).

Com esta vitória, o United também diminui a distância para o Aston Villa (3º), que foi derrotado em casa pelo Brentford (7º) por 1 a 0.

Por sua vez, Nottingham Forest (17º) e Crystal Palace (14º) empataram em 1 a 1 em duelo de meio de tabela.

-- Jogos da 24ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

Sábado, 31 de janeiro:

Leeds - Arsenal 0 - 4

Brighton - Everton 1 - 1

Wolverhampton - Bournemouth 0 - 2

Chelsea - West Ham 3 - 2

Liverpool - Newcastle 4 - 1

Domingo, 1º de fevereiro:

Manchester United - Fulham 3 - 2

Nottingham - Crystal Palace 1 - 1

Aston Villa - Brentford 0 - 1

(13h30) Tottenham - Manchester City

Segunda-feira, 2 de fevereiro:

(17h00) Sunderland - Burnley

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 53 24 16 5 3 46 17 29

2. Manchester City 46 23 14 4 5 47 21 26

3. Aston Villa 46 24 14 4 6 35 26 9

4. Manchester United 41 24 11 8 5 44 36 8

5. Chelsea 40 24 11 7 6 42 27 15

6. Liverpool 39 24 11 6 7 39 33 6

7. Brentford 36 24 11 3 10 36 32 4

8. Fulham 34 24 10 4 10 34 35 -1

9. Everton 34 24 9 7 8 26 27 -1

10. Newcastle 33 24 9 6 9 33 33 0

11. Sunderland 33 23 8 9 6 24 26 -2

12. Bournemouth 33 24 8 9 7 40 43 -3

13. Brighton 31 24 7 10 7 34 32 2

14. Crystal Palace 29 24 7 8 9 25 29 -4

15. Tottenham 28 23 7 7 9 33 31 2

16. Leeds 26 24 6 8 10 31 42 -11

17. Nottingham 26 24 7 5 12 24 35 -11

18. West Ham 20 24 5 5 14 29 48 -19

19. Burnley 15 23 3 6 14 25 44 -19

20. Wolverhampton 8 24 1 5 18 15 45 -30

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jta/dr/pm/cb