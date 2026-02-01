United vence terceira seguida e se mantém no G4 do Campeonato Inglês
Sob o comando do técnico interino Michael Carrick, o Manchester United emendou sua terceira vitória consecutiva ao bater o Fulham por 3 a 2 neste domingo, em Old Trafford, e se manteve na quarta colocação do Campeonato Inglês.
O United (41 pontos), que começou a rodada no G4, havia sido ultrapassado por Chelsea (40 pontos) e Liverpool (39 pontos) no sábado, mas conseguiu vencer de forma dramática, com um gol nos acréscimos de Benjamin Sesko.
Desde que Carrick substituiu o demitido Ruben Amorim, os 'Red Devils' têm sido uma máquina de vencer: derrotou dois gigantes nas rodadas anteriores, o Manchester City (2 a 0) e o Arsenal (3 a 2), e agora sofreu, voltou a somar três pontos.
Old Trafford viveu uma montanha-russa de emoções. O time de Manchester abriu 2 a 0 com dois gols brasileiros.
Casemiro, que recentemente anunciou que deixará o United ao final da temporada, marcou de cabeça aos 19 minutos e deu a assistência ampliar Matheus Cunha no segundo tempo (56').
Em uma reta final dramática, o Fulham chegou ao empate marcando duas vezes em seis minutos, primeiro com Raúl Jiménez cobrando pênalti (85') e depois com o brasileiro Kevin acertando belo chute de fora da área (90'+1).
Mas antes do apito final, Benjamin Sesko recebeu de Bruno Fernandes de dentro da área, ajeitou e bateu firme para se tornar o herói da tarde (90'+4).
Com esta vitória, o United também diminui a distância para o Aston Villa (3º), que foi derrotado em casa pelo Brentford (7º) por 1 a 0.
Por sua vez, Nottingham Forest (17º) e Crystal Palace (14º) empataram em 1 a 1 em duelo de meio de tabela.
