United vence terceira seguida e se mantém no G4 do Campeonato Inglês

01/02/2026 14:14

Sob o comando do técnico interino Michael Carrick, o Manchester United emendou sua terceira vitória consecutiva ao bater o Fulham por 3 a 2 neste domingo, em Old Trafford, e se manteve na quarta colocação do Campeonato Inglês.

O United (41 pontos), que começou a rodada no G4, havia sido ultrapassado por Chelsea (40 pontos) e Liverpool (39 pontos) no sábado, mas conseguiu vencer de forma dramática, com um gol nos acréscimos de Benjamin Sesko.

Desde que Carrick substituiu o demitido Ruben Amorim, os 'Red Devils' têm sido uma máquina de vencer: derrotou dois gigantes nas rodadas anteriores, o Manchester City (2 a 0) e o Arsenal (3 a 2), e agora sofreu, voltou a somar três pontos.

Old Trafford viveu uma montanha-russa de emoções. O time de Manchester abriu 2 a 0 com dois gols brasileiros.

Casemiro, que recentemente anunciou que deixará o United ao final da temporada, marcou de cabeça aos 19 minutos e deu a assistência ampliar Matheus Cunha no segundo tempo (56').

Em uma reta final dramática, o Fulham chegou ao empate marcando duas vezes em seis minutos, primeiro com Raúl Jiménez cobrando pênalti (85') e depois com o brasileiro Kevin acertando belo chute de fora da área (90'+1).

Mas antes do apito final, Benjamin Sesko recebeu de Bruno Fernandes de dentro da área, ajeitou e bateu firme para se tornar o herói da tarde (90'+4).

Com esta vitória, o United também diminui a distância para o Aston Villa (3º), que foi derrotado em casa pelo Brentford (7º) por 1 a 0.

Por sua vez, Nottingham Forest (17º) e Crystal Palace (14º) empataram em 1 a 1 em duelo de meio de tabela.

-- Jogos da 24ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sábado, 31 de janeiro:

   Leeds - Arsenal                                0 - 4

   Brighton - Everton                             1 - 1

   Wolverhampton - Bournemouth                    0 - 2

   Chelsea - West Ham                             3 - 2

   Liverpool - Newcastle                          4 - 1

  

   Domingo, 1º de fevereiro:

   Manchester United - Fulham                     3 - 2

   Nottingham - Crystal Palace                    1 - 1

   Aston Villa - Brentford                        0 - 1

   (13h30) Tottenham - Manchester City                 

  

   Segunda-feira, 2 de fevereiro:

   (17h00) Sunderland - Burnley                        

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Arsenal                 53  24  16   5   3  46  17  29

    2. Manchester City         46  23  14   4   5  47  21  26

    3. Aston Villa             46  24  14   4   6  35  26   9

    4. Manchester United       41  24  11   8   5  44  36   8

    5. Chelsea                 40  24  11   7   6  42  27  15

    6. Liverpool               39  24  11   6   7  39  33   6

    7. Brentford               36  24  11   3  10  36  32   4

    8. Fulham                  34  24  10   4  10  34  35  -1

    9. Everton                 34  24   9   7   8  26  27  -1

   10. Newcastle               33  24   9   6   9  33  33   0

   11. Sunderland              33  23   8   9   6  24  26  -2

   12. Bournemouth             33  24   8   9   7  40  43  -3

   13. Brighton                31  24   7  10   7  34  32   2

   14. Crystal Palace          29  24   7   8   9  25  29  -4

   15. Tottenham               28  23   7   7   9  33  31   2

   16. Leeds                   26  24   6   8  10  31  42 -11

   17. Nottingham              26  24   7   5  12  24  35 -11

   18. West Ham                20  24   5   5  14  29  48 -19

   19. Burnley                 15  23   3   6  14  25  44 -19

   20. Wolverhampton            8  24   1   5  18  15  45 -30

