PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA

IRÃ EUA: Irã compara protestos a 'golpe' e faz alerta contra guerra r

ISRAEL PALESTINOS: Israel reabre a passagem de Rafah de maneira limitada

=== IRÃ EUA ===

TEERÃ:

Irã compara protestos a 'golpe' e faz alerta contra guerra regional

O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, chamou as recentes manifestações antigovernamentais de "golpe de Estado" e afirmou que uma intervenção militar dos Estados Unidos provocaria uma "guerra regional", em um discurso neste domingo (1).

=== ISRAEL PALESTINOS ===

RAFAH:

Israel reabre a passagem de Rafah de maneira limitada

Israel reabriu de forma limitada neste domingo (1) a passagem de Rafah, entre o Egito e a Faixa de Gaza, vital para o envio de ajuda humanitária, que no momento só pode ser utilizada pelos moradores do território e sob condições drásticas.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

SAN JOSE:

Costa Rica elege presidente com candidata de direita como favorita

Os costarriquenhos comparecem às urnas neste domingo (1) para definir o novo presidente do país, com a candidata governista Laura Fernández como grande favorita por suas promessas de linha dura contra o crime, que, segundo os adversários, empurrarão o país para o autoritarismo.

MINNEAPOLIS:

Família mexicana permanece trancada em sua casa em Minneapolis por medo do ICE

Ana, Carlos e seu filho, Luis, estão trancados em sua casa em Minneapolis, há dois meses, desde que agentes federais começaram as batidas para deter imigrantes por ordem de Donald Trump.

-- EUROPA

KIEV:

Negociações sobre a guerra na Ucrânia são adiadas para quarta-feira

A segunda rodada de negociações diretas entre Kiev, Moscou e Washington sobre um plano dos Estados Unidos para acabar com quase quatro anos de guerra na Ucrânia começará na próxima quarta-feira (4) em Abu Dhabi, anunciou neste domingo o presidente ucraniano Volodimir Zelensky.

LOCAL NÃO REVELADO:

Estrangeiro, soldado de Moscou.. e prisioneiro na Ucrânia

Eles vêm da Itália, China ou África, e se alistaram nas forças russas "para trabalhar", em alguns casos, ou por "obrigação", em outros. Agora são prisioneiros em uma penitenciária ucraniana e aguardam por uma troca para recuperar a liberdade.

-- ÁSIA

QUETTA:

Paquistão procura autores de ataques separatistas que deixaram quase 200 mortos

As forças de segurança do Paquistão procuravam neste domingo (1) os autores dos ataques separatistas em diversos pontos da província do Baluchistão, que deixaram mais de 190 mortos.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

LOS ANGELES:

Kendrick Lamar, Bad Bunny e Lady Gaga na disputa pelo Gr

As superestrelas Kendrick Lamar, Lady Gaga e Bad Bunny buscam fazer história neste domingo (1º), na 68ª edição do Grammy, que reunirá a elite da música em Los Angeles.

LOS ANGELES:

Indicados às principais categorias do Grammy

Confira, a seguir, uma lista com os indicados nas principais categorias da 68º edição do Grammy, que acontece neste domingo (1), em Los Angeles.

=== ESPORTES ===

--- FUTEBOL

-- Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

--- TÊNIS

MELBOURNE:

Alcaraz bate Djokovic e é campeão do Aberto da Austrália

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, conquistou o Aberto da Austrália pela primeira vez neste domingo (1º), ao bater na final o veterano sérvio Novak Djokovic (N.4).

