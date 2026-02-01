Assine
Com golaço de Vini, Real Madrid sofre, mas vence Rayo Vallecano no Espanhol

Repórter
01/02/2026 13:14

O Real Madrid venceu o Rayo Vallecano por 2 a 1 neste domingo, no estádio Santiago Bernabéu, pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol, com gols de Vinícius Júnior e Mbappé.

Com a vitória, o time merengue volta a ficar a um ponto do líder Barcelona, que no sábado derrotou o Elche por 3 a 1.

Após a derrota para o Benfica (3 a 1) na Liga dos Campeões, os torcedores madridistas receberam a equipe com vaias, com Vini Jr. e Jude Bellingham entre os mais criticados, como aconteceu no jogo contra o Levante há duas semanas, depois da perda do título da Supercopa da Espanha para o Barça e a demissão do técnico Xabi Alonso.

Vini abriu o placar aos 15 minutos, Jorge Frutos (49') empatou para o Rayo Vallecano no segundo tempo e Mbappé (90'+10) fez o gol da vitória do Real Madrid nos acréscimos, cobrando pênalti.

- Lesão de Bellingham -

Com dez minutos de bola rolando, Bellingham deixou o campo lesionado após sentir a parte posterior da coxa, obrigando o técnico Álvaro Arbeloa a substituí-lo por Brahim Díaz.

Pouco depois, Vini dominou a bola na entrada da área pela esquerda e, cercado por quatro marcadores, acertou chute colocado no ângulo esquerdo do goleiro Augusto Batalla.

Depois do intervalo, o Rayo Vallecano chegou ao empate quando Álvaro García ajeitou de cabeça e De Frutos se antecipou a Aurélien Tchouaméni para bater de primeira e balançar as redes de Thibault Courtois.

- Vermelho direto -

O Real Madrid aumentou a pressão ofensiva em busca da vitória, principalmente após a expulsão direta do senegalês Pathé Ciss por uma entrada dura no tornozelo de Dani Ceballos.

As chances aumentaram nos minutos finais. Eduardo Camavinga (85') acertou a trave e um chute de Mbappé (86') foi afastado pela defesa do Rayo.

Mas o time merengue só respirou aliviado nos acréscimos, quando Nobel Mendy derrubou Brahim Díaz dentro da área e a arbitragem marcou pênalti.

O artilheiro Mbappé foi para a cobrança e marcou seu 22º gol no campeonato para dar a vitória ao Real Madrid. 

"Vínhamos de uma derrota difícil, ninguém quer perder na Champions, é a competição que muitos de nós sonhamos em ganhar. Tínhamos que mudar essa imagem, e hoje tivemos nossa primeira chance de nos redimir", disse Fede Valverde em entrevista à Movistar+.

-- Jogos da 22ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

   Sexta-feira, 30 de janeiro:

   Espanyol - Alavés                              1 - 2

  

   Sábado, 31 de janeiro:

   Real Oviedo - Girona                           1 - 0

   Osasuna - Villarreal                           2 - 2

   Levante - Atlético de Madrid                   0 - 0

   Elche - Barcelona                              1 - 3

  

   Domingo, 1a de fevereiro:

   Real Madrid - Rayo Vallecano                   2 - 1

   (12h15) Betis - Valencia                            

   (14h30) Getafe - Celta Vigo                         

   (17h00) Athletic Bilbao - Real Sociedad             

  

   Segunda-feira, 2 de fevereiro:

   (17h00) Mallorca - Sevilla                          

  

   Classificação:                Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Barcelona               55  22  18   1   3  60  23  37

    2. Real Madrid             54  22  17   3   2  47  18  29

    3. Atlético de Madrid      45  22  13   6   3  38  17  21

    4. Villarreal              42  21  13   3   5  39  23  16

    5. Espanyol                34  22  10   4   8  26  27  -1

    6. Betis                   32  21   8   8   5  34  27   7

    7. Celta Vigo              32  21   8   8   5  29  23   6

    8. Real Sociedad           27  21   7   6   8  29  29   0

    9. Osasuna                 26  22   7   5  10  26  27  -1

   10. Alavés                  25  22   7   4  11  20  27  -7

   11. Girona                  25  22   6   7   9  21  36 -15

   12. Elche                   24  22   5   9   8  30  32  -2

   13. Sevilla                 24  21   7   3  11  28  33  -5

   14. Athletic Bilbao         24  21   7   3  11  20  30 -10

   15. Valencia                23  21   5   8   8  22  33 -11

   16. Getafe                  22  21   6   4  11  16  27 -11

   17. Rayo Vallecano          22  22   5   7  10  18  30 -12

   18. Mallorca                21  21   5   6  10  24  33  -9

   19. Levante                 18  21   4   6  11  24  34 -10

   20. Real Oviedo             16  22   3   7  12  12  34 -22

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

rsc/mcd/cb

overflay