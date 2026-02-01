Papa expressa 'grande inquietação' com aumento das tensões entre Cuba e EUA

O papa Leão XIV expressou neste domingo (1) uma "grande inquietação" com o "aumento das tensões entre Cuba e Estados Unidos, dois países vizinhos".

Em apoio à mensagem dos bispos cubanos, o primeiro papa americano da história convidou, no Vaticano, "todos os líderes a promover um diálogo sincero e eficaz, com o objetivo de evitar a violência e qualquer ação que possa aumentar o sofrimento do querido povo cubano".

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, intensificou as ameaças contra Cuba após a operação do início de janeiro em Caracas que terminou com a captura do então presidente venezuelano Nicolás Maduro, aliado de Havana e seu principal fornecedor de energia.

O chefe da Igreja Católica também afirmou neste domingo esperar que os Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina, que começam na próxima sexta-feira (6), representem uma oportunidade para "gestos concretos de distensão e diálogo".

"Os grandes eventos esportivos constituem uma forte mensagem de fraternidade e reavivam a esperança de um mundo em paz", acrescentou Leão XIV, lembrando que este era o objetivo da chamada "trégua olímpica".

É um "costume muito antigo que acompanha o desenvolvimento dos Jogos", explicou Leão XIV a poucos dias da celebração dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina, de 6 a 22 de fevereiro, aos quais se seguirão os Jogos Paralímpicos de 6 a 15 de março.

"Desejo que todos aqueles que têm em seu coração a paz entre os povos e ocupam funções de autoridade saibam aproveitar esta ocasião para fazer gestos concretos de distensão e de diálogo", declarou o papa ao término da oração do Angelus em Roma.

O papa Leão XIV também rezou pelas "numerosas vítimas do deslizamento de terra em uma mina em Kivu do Norte, na República Democrática do Congo", por aqueles que "sofrem com as tempestades que afetaram nos últimos dias Portugal e o sul da Itália", bem como pelas "populações de Moçambique, duramente afetadas pelas inundações".

