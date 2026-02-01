Assessor do premiê da Eslováquia pede demissão por vínculo con Epstein

O primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, anunciou que aceitou o pedido de demissão de seu assessor Miroslav Lajcak, acusado de trocar mensagens com o criminoso sexual americano Jeffrey Epstein.

Lajcak foi ministro das Relações Exteriores entre 2009 e 2010 e novamente de 2012 a 2020. Também foi presidente em exercício da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE).

Segundo uma troca de mensagens de texto de 2018 consultada pela BBC, Epstein prometeu mulheres a Lajcak, então chefe da diplomacia eslovaca, em uma conversa de tom descontraído.

Epstein, um criminoso sexual que durante anos foi próximo do presidente americano Donald Trump, morreu em sua cela em agosto de 2019, quando aguardava julgamento por acusações de tráfico sexual de menores. Sua morte foi declarada suicídio.

"Aceito sua decisão de encerrar nossa colaboração, mas todos perdemos, não apenas eu, uma fonte incrível de experiência e conhecimentos em política externa", declarou o chefe de Governo nacionalista em um vídeo publicado no Facebook.

Na sexta-feira, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgou mais de três milhões de documentos relacionados ao caso Epstein.

