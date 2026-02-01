Assine
Tia e prima do secretário de Educação do México são assassinadas

01/02/2026 08:30

Uma tia e uma prima do secretário de Educação do México, Mario Delgado, foram assassinadas em sua residência no estado de Colima (oeste), informou o político na rede social X.

"Minha tia Eugenia Delgado e minha prima Sheila foram brutalmente assassinadas", afirmou Delgado, que expressou "profunda consternação, indignação e tristeza" com o crime.

Localizado na costa do Pacífico, Colima tem a maior taxa de homicídios do país, com 81,08 para cada 100.000 habitantes em 2025, segundo dados oficiais.

O estado, com mais de 730.000 habitantes, tem o porto de Manzanillo, um dos maiores do país, onde as autoridades confiscaram, em várias operações, precursores químicos para a produção de drogas sintéticas.

O Ministério Público informou que o ataque contra as duas mulheres aconteceu na madrugada de sábado.

Durante a tarde, após encontrar o veículo dos criminosos, policiais enfrentaram um grupo de homens armados e mataram três deles.

Antes de ser nomeado secretário de Educação pela presidente Claudia Sheinbaum, Delgado foi presidente nacional do partido governista Morena (2020-2024) e líder da bancada na Câmara dos Deputados (2018-2020).

