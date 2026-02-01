Zelensky anuncia negociações entre Ucrânia, Rússia e EUA em Abu Dhabi

As negociações diretas entre Kiev, Moscou e Washington em busca do fim da guerra na Ucrânia serão retomadas na quarta-feira (4) em Abu Dhabi, anunciou neste domingo (1) o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky.

"As datas das próximas reuniões trilaterais foram estabelecidas: 4 e 5 de fevereiro em Abu Dhabi", informou Zelensky na rede social X.

"A Ucrânia está preparada para uma discussão substancial e queremos que o resultado nos aproxime de um fim da guerra real e digno", acrescentou.

No sábado, Zelensky afirmou que Kiev se preparava para reuniões "na próxima semana" com o objetivo de avançar nas negociações.

Inicialmente, estava previsto um encontro neste domingo em Abu Dhabi, que já recebeu nos dias 23 e 24 de janeiro um primeiro ciclo de negociações com delegações da Ucrânia, Rússia e Estados Unidos.

Estas foram as primeiras negociações diretas conhecidas entre Kiev, Moscou e Washington para tentar acabar com a guerra.

Paralelamente, o emissário do Kremlin para assuntos econômicos, Kirill Dmitriev, teve uma reunião no sábado na Flórida com o enviado especial americano, Steve Witkoff, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, e o genro do presidente Donald Trump, Jared Kushner.

As negociações para encontrar uma saída diplomática para o conflito iniciado com a invasão russa do país em fevereiro de 2022 são árduas. Os debates esbarram, em particular, na questão territorial.

A Rússia exige que as forças ucranianas se retirem das áreas da região de Donetsk que ainda controlam.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-rco/chl/erl/pc/fp