Baarcelona vence Elche e se mantén na liderança do Espanhol

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
31/01/2026 20:12

O Barcelona venceu o Elche por 3 a 1 neste sábado (31), pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol, e abriu provisoriamente quatro pontos de vantagem na liderança sobre o Real Madrid (2º), que no domingo recebe o Rayo Vallecano.

Lamine Yamal abriu o placar aos seis minutos no estádio Martínez Valero depois de receber um passe de Dani Olmo, driblar o goleiro Iñaki Peña e mandar a bola para as redes.

No entanto, o Elche (12º) respondeu aos 29 com Álvaro Rodríguez, que invadiu a área e bateu cruzado no canto esquerdo de Joan García.

Depois desse empate, o Barça reagiu atacando com mais verticalidade e criou várias chances até Ferran Torres (40') recolocar a equipe à frente depois de boa jogada de Frenkie de Jong.

No segundo tempo, Marcus Rashford (72') fechou o placar aproveitando cruzamento de Yamal que a zaga do Elche não conseguiu cortar.

Com a vitória, o Barça soma 55 pontos na tabela, contra 51 do Real Madrid, que agora tem a obrigação de vencer o Rayo Vallecano no Santiago Bernabéu se não quiser ficar para trás na briga pelo título.

"Era importante para nós conquistar os três pontos. Fizemos um jogo fantástico, com exceção dos minutos finais", disse o técnico do Barça, Hansi Flick, na entrevista coletiva após a vitória.

- Atlético tropeça com Levante -

Mais cedo, o Atlético de Madrid tropeçou no estádio Ciutat de Valencia ao ficar no 0 a 0 com o vice-lanterna Levante.

Com esse empate, Atlético o segue na terceira colocação, mas agora a dez pontos do líder Barcelona.

Outra má notícia para o time 'colchonero' foi a lesão do atacante Alexander Sorloth em um choque de cabeça com o zagueiro Matías Moreno, num lance em que ambos tiveram que ser substituídos.

Em comunicado nas redes sociais, o Atlético de Madrid informou que Sorloth teve um "traumatismo craniano que causou um corte profundo" e passará por "exames complementares" para determinar o grau da lesão.

Nos demais jogos disputados neste sábado, o Villarreal (4º) empatou com o Osasuna (9º) em 2 a 2 e se manteve distante dos líderes do campeonato, enquanto o lanterna Oviedo venceu o Girona (11º) por 1 a 0.

--- Jogos da 22ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sexta-feira, 30 de janeiro

   Espanyol - Alavés                              1 - 2

  

   Sábado, 31 de janeiro:

   Real Oviedo - Girona                           1 - 0

   Osasuna - Villarreal                           2 - 2

   Levante - Atlético de Madrid                   0 - 0

   Elche - Barcelona                              1 - 3

  

   Domingo, 1º de fevereiro:

   (10h00) Real Madrid - Rayo Vallecano                

   (12h15) Betis - Valencia                            

   (14h30) Getafe - Celta Vigo                         

   (17h00) Athletic Bilbao - Real Sociedad             

  

   Segunda-feira, 2 de fevereiro:

   (17h00) Mallorca - Sevilla                          

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Barcelona               55  22  18   1   3  60  23  37

    2. Real Madrid             51  21  16   3   2  45  17  28

    3. Atlético de Madrid      45  22  13   6   3  38  17  21

    4. Villarreal              42  21  13   3   5  39  23  16

    5. Espanyol                34  22  10   4   8  26  27  -1

    6. Betis                   32  21   8   8   5  34  27   7

    7. Celta Vigo              32  21   8   8   5  29  23   6

    8. Real Sociedad           27  21   7   6   8  29  29   0

    9. Osasuna                 26  22   7   5  10  26  27  -1

   10. Alavés                  25  22   7   4  11  20  27  -7

   11. Girona                  25  22   6   7   9  21  36 -15

   12. Elche                   24  22   5   9   8  30  32  -2

   13. Sevilla                 24  21   7   3  11  28  33  -5

   14. Athletic Bilbao         24  21   7   3  11  20  30 -10

   15. Valencia                23  21   5   8   8  22  33 -11

   16. Rayo Vallecano          22  21   5   7   9  17  28 -11

   17. Getafe                  22  21   6   4  11  16  27 -11

   18. Mallorca                21  21   5   6  10  24  33  -9

   19. Levante                 18  21   4   6  11  24  34 -10

   20. Real Oviedo             16  22   3   7  12  12  34 -2

rsc/dr/cb

Tópicos relacionados:

esp fbl

Busca
Preencha o campo
overflay

