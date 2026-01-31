Bayern empata com Hamburgo e volta a tropeçar no Campeonato Alemão

Uma semana depois de sofrer sua primeira derrota no Campeonato Alemão, o Bayern de Munique voltou a tropeçar neste sábado (31), pela 20ª rodada, ao não passar de um empate em 2 a 2 com o Hamburgo (13º), que luta pela permanência na primeira divisão.

Com 51 pontos, o Bayern pode ver sua vantagem na liderança cair para seis pontos, em caso de vitória do Borussia Dortmund (2º) no domingo contra o lanterna Heidenheim.

O Dortmund já havia aproveitado a oportunidade para reduzir sua desvantagem de 11 para 8 pontos no último fim de semana, quando o time de Munique foi derrotado em casa pelo Augsburg (2 a 1).

No jogo deste sábado, o Bayern saiu atrás no placar quando Fabio Vieira marcou de pênalti para o Hamburgo (34'), mas conseguiu a virada com gols de Harry Kane (42') e Luis Díaz (46').

Ao balançar as redes mais uma vez, Kane se isola ainda mais na artilharia do campeonato com 22 gols marcados, o dobro do vice-artilheiro, Deniz Undav (Stuttgart, 11 gols).

Mas longe de garantir a vitória, o time bávaro cedeu o empate minutos depois, quando Luka Vuskovic (53') marcou o segundo do Hamburgo.

- Hoffenhein em terceiro -

Mais cedo, o surpreendente Hoffenhein (3º) derrotou o Union Berlin (9º) por 3 a 1 e chegou a 42 pontos, a maior pontuação de sua história depois 20 rodadas no Campeonato Alemão, igualando-se ao Dortmund.

Mais arás, o RB Leipzig (4º, 36 pontos) se descolou dos três primeiros colocados com a derrota em casa para o Mainz (16º) por 2 a 1.

Por sua vez, o Bayer Leverkusen (6º, 35 pontos) encostou na briga por uma vaga na Champions com a vitória por 3 a 1 sobre o Eintracht Frankfurt (8º) fora de casa.

--- Jogos da 20ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 30 de janeiro

Colônia - Wolfsburg 1 - 0

Sábado, 31 de janeiro:

Werder Bremen - B. Mönchengladbach 1 - 1

RB Leipzig - Mainz 1 - 2

Augsburg - St Pauli 2 - 1

Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen 1 - 3

Hoffenheim - Union Berlin 3 - 1

Hamburgo - Bayern de Munique 2 - 2

Domingo, 1º de fevereiro:

(11h30) Stuttgart - Freiburg

(13h30) Borussia Dortmund - Heidenheim

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 51 20 16 3 1 74 18 56

2. Borussia Dortmund 42 19 12 6 1 38 17 21

3. Hoffenheim 42 20 13 3 4 43 23 20

4. RB Leipzig 36 20 11 3 6 38 27 11

5. Stuttgart 36 19 11 3 5 36 26 10

6. Bayer Leverkusen 35 19 11 2 6 38 26 12

7. Freiburg 27 19 7 6 6 31 32 -1

8. Eintracht Frankfurt 27 20 7 6 7 40 45 -5

9. Union Berlin 24 20 6 6 8 25 33 -8

10. Colônia 23 20 6 5 9 29 32 -3

11. Augsburg 22 20 6 4 10 24 37 -13

12. B. Mönchengladbach 21 20 5 6 9 24 33 -9

13. Hamburgo 19 19 4 7 8 19 29 -10

14. Wolfsburg 19 20 5 4 11 28 42 -14

15. Werder Bremen 19 20 4 7 9 22 38 -16

16. Mainz 18 20 4 6 10 23 33 -10

17. St Pauli 14 20 3 5 12 18 34 -16

18. Heidenheim 13 19 3 4 12 17 42 -25

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

tba/fbx/dr/ag/cb