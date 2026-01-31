Assine
Bayern empata com Hamburgo e volta a tropeçar no Campeonato Alemão

AFP
AFP
Repórter
31/01/2026 17:48

Uma semana depois de sofrer sua primeira derrota no Campeonato Alemão, o Bayern de Munique voltou a tropeçar neste sábado (31), pela 20ª rodada, ao não passar de um empate em 2 a 2 com o Hamburgo (13º), que luta pela permanência na primeira divisão.

Com 51 pontos, o Bayern pode ver sua vantagem na liderança cair para seis pontos, em caso de vitória do Borussia Dortmund (2º) no domingo contra o lanterna Heidenheim.

O Dortmund já havia aproveitado a oportunidade para reduzir sua desvantagem de 11 para 8 pontos no último fim de semana, quando o time de Munique foi derrotado em casa pelo Augsburg (2 a 1).

No jogo deste sábado, o Bayern saiu atrás no placar quando Fabio Vieira marcou de pênalti para o Hamburgo (34'), mas conseguiu a virada com gols de Harry Kane (42') e Luis Díaz (46').

Ao balançar as redes mais uma vez, Kane se isola ainda mais na artilharia do campeonato com 22 gols marcados, o dobro do vice-artilheiro, Deniz Undav (Stuttgart, 11 gols).

Mas longe de garantir a vitória, o time bávaro cedeu o empate minutos depois, quando Luka Vuskovic (53') marcou o segundo do Hamburgo.

- Hoffenhein em terceiro -

Mais cedo, o surpreendente Hoffenhein (3º) derrotou o Union Berlin (9º) por 3 a 1 e chegou a 42 pontos, a maior pontuação de sua história depois 20 rodadas no Campeonato Alemão, igualando-se ao Dortmund.

Mais arás, o RB Leipzig (4º, 36 pontos) se descolou dos três primeiros colocados com a derrota em casa para o Mainz (16º) por 2 a 1.

Por sua vez, o Bayer Leverkusen (6º, 35 pontos) encostou na briga por uma vaga na Champions com a vitória por 3 a 1 sobre o Eintracht Frankfurt (8º) fora de casa.

--- Jogos da 20ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sexta-feira, 30 de janeiro

   Colônia - Wolfsburg                            1 - 0

  

   Sábado, 31 de janeiro:

   Werder Bremen - B. Mönchengladbach             1 - 1

   RB Leipzig - Mainz                             1 - 2

   Augsburg - St Pauli                            2 - 1

   Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen         1 - 3

   Hoffenheim - Union Berlin                      3 - 1

   Hamburgo - Bayern de Munique                   2 - 2

  

   Domingo, 1º de fevereiro:

   (11h30) Stuttgart - Freiburg                        

   (13h30) Borussia Dortmund - Heidenheim              

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Bayern de Munique       51  20  16   3   1  74  18  56

    2. Borussia Dortmund       42  19  12   6   1  38  17  21

    3. Hoffenheim              42  20  13   3   4  43  23  20

    4. RB Leipzig              36  20  11   3   6  38  27  11

    5. Stuttgart               36  19  11   3   5  36  26  10

    6. Bayer Leverkusen        35  19  11   2   6  38  26  12

    7. Freiburg                27  19   7   6   6  31  32  -1

    8. Eintracht Frankfurt     27  20   7   6   7  40  45  -5

    9. Union Berlin            24  20   6   6   8  25  33  -8

   10. Colônia                 23  20   6   5   9  29  32  -3

   11. Augsburg                22  20   6   4  10  24  37 -13

   12. B. Mönchengladbach      21  20   5   6   9  24  33  -9

   13. Hamburgo                19  19   4   7   8  19  29 -10

   14. Wolfsburg               19  20   5   4  11  28  42 -14

   15. Werder Bremen           19  20   4   7   9  22  38 -16

   16. Mainz                   18  20   4   6  10  23  33 -10

   17. St Pauli                14  20   3   5  12  18  34 -16

   18. Heidenheim              13  19   3   4  12  17  42 -25

