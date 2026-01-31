Presidente iraniano afirma que guerra não beneficiará 'nem o Irã nem os Estados Unidos'

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, afirmou neste sábado (31) que uma guerra não beneficiará "nem o Irã nem os Estados Unidos", em um momento em que o presidente americano, Donald Trump, ameaça com uma operação militar contra Teerã.

"A República Islâmica do Irã nunca buscou nem busca de forma alguma a guerra, e está firmemente convencida de que uma guerra não beneficiaria nem o Irã, nem os Estados Unidos, nem a região", declarou Pezeshkian durante uma conversa telefônica com seu par egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, segundo informou a presidência iraniana.

