Após decepção na Champions, Napoli reage e vence Fiorentina no Italiano

31/01/2026 17:12

O Napoli, grande decepção na primeira fase da Liga dos Campeões com uma dolorosa eliminação no meio da semana, reagiu no Campeonato Italiano ao vencer a Fiorentina por 2 a 1 neste sábado (31), pela 23ª rodada.

O time napolitano aprofundou sua crise depois da derrota para a Juventus por 3 a 0 na Serie A, e sobretudo, de perder em casa para o Chelsea por 3 a 2 na última quarta-feira pela Champions, ficando sem o direito de sequer disputar o playoff de acesso às oitavas de final.

Por tudo isso, vencer neste sábado era uma obrigação e o Napoli conseguiu graças aos gols de Antonio Vergara (11') e Miguel Gutiérrez (49').

A equipe do técnico Antonio Conte ainda sofreu um susto quando a Fiorentina diminuiu com Manor Solomon (51'), mas o placar não se mexeu até o apito final no estádio Diego Maradona.

Com a vitória, apenas a terceira em 2026 em sete jogos, o Napoli volta provisoriamente à terceira posição (46 pontos), ultrapassando a Roma (4ª, 43 pontos), que na segunda-feira visitará a Udinese.

Além disso, o time fica a um ponto do Milan (2º), que só entra em campo na terça-feira, contra o Bologna, mas ainda tem seis pontos de desvantagem em relação à líder Inter de Milão, que no domingo visita a Cremonese.

"Não desistimos. Ainda temos a Copa da Itália e queremos nos classificar para as competições europeias", declarou Conte em entrevista à plataforma DAZN após a partida.

A vitória deste sábado também foi marcada pela lesão do capitão Giovanni Di Lorenzo, que foi retirado do campo de maca após torcer o joelho aos 30 minutos de jogo.

"É uma lesão grave, no ligamento cruzado", afirmou Conte, apesar de ainda não haver um diagnóstico oficial.

A Fiorentina, por sua vez, se mantém na 18ª posição (17 pontos), dentro da zona de rebaixamento, a um ponto do Lecce (17º), primeiro time fora de perigo.

No outro jogo já encerrado deste sábado, o Sassuolo (11º) venceu o lanterna Pisa por 3 a 1.

--- Jogos da 23ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sexta-feira, 30 de janeiro:

   Lazio - Genoa                                  3 - 2

  

   Sábado, 31 de janeiro:

   Pisa - Sassuolo                                1 - 3

   Napoli - Fiorentina                            2 - 1

   (16h45) Cagliari - Hellas Verona                    

  

   Domingo, 1º de fevereiro:

   (08h30) Torino - Lecce                              

   (11h00) Como - Atalanta                             

   (14h00) Cremonese - Inter                           

   (16h45) Parma - Juventus                            

  

   Segunda-feira, 2 de fevereiro:

   (16h45) Udinese - Roma                              

  

   Terça-feira, 3 de fevereiro:

   (16h45) Bologna - Milan                             

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Inter                   52  22  17   1   4  50  19  31

    2. Milan                   47  22  13   8   1  35  17  18

    3. Napoli                  46  23  14   4   5  33  21  12

    4. Roma                    43  22  14   1   7  27  13  14

    5. Juventus                42  22  12   6   4  35  17  18

    6. Como                    40  22  11   7   4  37  16  21

    7. Atalanta                35  22   9   8   5  30  20  10

    8. Lazio                   32  23   8   8   7  24  21   3

    9. Bologna                 30  22   8   6   8  32  27   5

   10. Udinese                 29  22   8   5   9  25  34  -9

   11. Sassuolo                29  23   8   5  10  27  29  -2

   12. Cagliari                25  22   6   7   9  24  31  -7

   13. Cremonese               23  22   5   8   9  20  29  -9

   14. Parma                   23  22   5   8   9  14  26 -12

   15. Torino                  23  22   6   5  11  21  40 -19

   16. Genoa                   23  23   5   8  10  27  34  -7

   17. Lecce                   18  22   4   6  12  13  29 -16

   18. Fiorentina              17  23   3   8  12  25  36 -11

   19. Hellas Verona           14  22   2   8  12  18  37 -19

   20. Pisa                    14  23   1  11  11  19  40 -21

