Após decepção na Champions, Napoli reage e vence Fiorentina no Italiano

O Napoli, grande decepção na primeira fase da Liga dos Campeões com uma dolorosa eliminação no meio da semana, reagiu no Campeonato Italiano ao vencer a Fiorentina por 2 a 1 neste sábado (31), pela 23ª rodada.

O time napolitano aprofundou sua crise depois da derrota para a Juventus por 3 a 0 na Serie A, e sobretudo, de perder em casa para o Chelsea por 3 a 2 na última quarta-feira pela Champions, ficando sem o direito de sequer disputar o playoff de acesso às oitavas de final.

Por tudo isso, vencer neste sábado era uma obrigação e o Napoli conseguiu graças aos gols de Antonio Vergara (11') e Miguel Gutiérrez (49').

A equipe do técnico Antonio Conte ainda sofreu um susto quando a Fiorentina diminuiu com Manor Solomon (51'), mas o placar não se mexeu até o apito final no estádio Diego Maradona.

Com a vitória, apenas a terceira em 2026 em sete jogos, o Napoli volta provisoriamente à terceira posição (46 pontos), ultrapassando a Roma (4ª, 43 pontos), que na segunda-feira visitará a Udinese.

Além disso, o time fica a um ponto do Milan (2º), que só entra em campo na terça-feira, contra o Bologna, mas ainda tem seis pontos de desvantagem em relação à líder Inter de Milão, que no domingo visita a Cremonese.

"Não desistimos. Ainda temos a Copa da Itália e queremos nos classificar para as competições europeias", declarou Conte em entrevista à plataforma DAZN após a partida.

A vitória deste sábado também foi marcada pela lesão do capitão Giovanni Di Lorenzo, que foi retirado do campo de maca após torcer o joelho aos 30 minutos de jogo.

"É uma lesão grave, no ligamento cruzado", afirmou Conte, apesar de ainda não haver um diagnóstico oficial.

A Fiorentina, por sua vez, se mantém na 18ª posição (17 pontos), dentro da zona de rebaixamento, a um ponto do Lecce (17º), primeiro time fora de perigo.

No outro jogo já encerrado deste sábado, o Sassuolo (11º) venceu o lanterna Pisa por 3 a 1.

--- Jogos da 23ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 30 de janeiro:

Lazio - Genoa 3 - 2

Sábado, 31 de janeiro:

Pisa - Sassuolo 1 - 3

Napoli - Fiorentina 2 - 1

(16h45) Cagliari - Hellas Verona

Domingo, 1º de fevereiro:

(08h30) Torino - Lecce

(11h00) Como - Atalanta

(14h00) Cremonese - Inter

(16h45) Parma - Juventus

Segunda-feira, 2 de fevereiro:

(16h45) Udinese - Roma

Terça-feira, 3 de fevereiro:

(16h45) Bologna - Milan

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 52 22 17 1 4 50 19 31

2. Milan 47 22 13 8 1 35 17 18

3. Napoli 46 23 14 4 5 33 21 12

4. Roma 43 22 14 1 7 27 13 14

5. Juventus 42 22 12 6 4 35 17 18

6. Como 40 22 11 7 4 37 16 21

7. Atalanta 35 22 9 8 5 30 20 10

8. Lazio 32 23 8 8 7 24 21 3

9. Bologna 30 22 8 6 8 32 27 5

10. Udinese 29 22 8 5 9 25 34 -9

11. Sassuolo 29 23 8 5 10 27 29 -2

12. Cagliari 25 22 6 7 9 24 31 -7

13. Cremonese 23 22 5 8 9 20 29 -9

14. Parma 23 22 5 8 9 14 26 -12

15. Torino 23 22 6 5 11 21 40 -19

16. Genoa 23 23 5 8 10 27 34 -7

17. Lecce 18 22 4 6 12 13 29 -16

18. Fiorentina 17 23 3 8 12 25 36 -11

19. Hellas Verona 14 22 2 8 12 18 37 -19

20. Pisa 14 23 1 11 11 19 40 -21

