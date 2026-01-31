Assine
Paul George, ala do Philadelphia 76ers, é suspenso por 25 jogos por doping

31/01/2026 15:24

A NBA anunciou neste sábado (31) que Paul George, ala do Philadelphia 76ers e nove vezes All-Star, foi suspenso por 25 jogos da liga por doping.

A suspensão começa já a partir deste sábado, com o jogo em casa dos Sixers contra o New Orleans Pelicans.

O ala de 35 anos, que tem média de 20.5 pontos por jogo ao longo de 16 temporadas na NBA, declarou à ESPN que tomou por engano um medicamento que infringia a política antidoping da liga americana de basquete e do sindicato dos jogadores.

"Nos últimos anos, conversei sobre a importância da saúde mental e, ao buscar tratamento recentemente para um problema pessoal, cometi o erro de tomar um medicamento inapropriado", explicou George.

"Eu assumo toda a responsabilidade pelos meus atos e peço desculpas aos Sixers, aos meus companheiros de equipe e aos torcedores da Filadélfia pela minha decisão errada durante esse processo", reconheceu.

"Vou me concentrar em aproveitar esse tempo para garantir que minha mente e meu corpo estejam nas melhores condições possíveis para ajudar a equipe quando eu retornar", acrescentou.

George só poderá retornar após o duelo contra o Chicago Bulls no dia 25 de março, quando restarão apenas dez jogos da temporada regular para os Sixers.

O ala tem médias de 16,0 pontos, 5,1 rebotes, 3,7 assistências e 1,5 roubadas de bola em 27 jogos nesta temporada com a equipe da Filadélfia, que ocupa a sexta colocação da Conferência Leste.

