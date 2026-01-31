Assine
Internacional

Juíza rejeita pedido de Minnesota para suspender operações anti-imigrantes

AFP
AFP
AF
AFP
Repórter
31/01/2026 15:24

Uma juíza rejeitou neste sábado (31) o pedido do estado de Minnesota para obrigar o Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE, na sigla em inglês) a suspender suas operações de fiscalização em larga escala no estado.

Minnesota argumentou que a operação federal violava seus direitos estaduais, mas a juíza federal Katherine Menendez escreveu em sua decisão: "Em última análise, o tribunal considera que o equilíbrio dos prejuízos não favorece de forma decisiva a concessão de uma medida cautelar".



Tópicos relacionados:

imigracao

