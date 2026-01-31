Líder Arsenal volta a vencer no Inglês com goleada sobre Leeds United

O Arsenal goleou o Leeds United por 4 a 0 neste sábado (31), pela 24ª rodada, e voltou a vencer depois de uma série de três jogos sem vitória no Campeonato Inglês.

A derrota no fim de semana passado para o Manchester United (3 a 2) no Emirates Stadium havia ligado o sinal de alerta para os 'Gunners', que agora conseguem um pouco de tranquilidade, com sete pontos a vantagem na liderança sobre seus principais perseguidores, Manchester City e Aston Villa (ambos com 46 pontos), que no domingo enfrentam Tottenham e Brentford, respectivamente.

Jogando no estádio Elland Road, onde poucos visitantes venceram nesta temporada, o Arsenal conseguiu sua primeira vitória no campeonato em 2026, depois da derrota para o United na rodada passada e dois empates sem gols, contra Liverpool e Tottenham.

Antes da partida, o time londrino perdeu Bukayo Saka, que sentiu uma lesão durante o aquecimento e deu lugar a Noni Madueke, que foi decisivo.

O atacante inglês fez um cruzamento perfeito para Martín Zubimendi abrir o placar de cabeça (27') e depois provocou um gol contra, de Karl Darlow, em um escanteio bem cobrado (38').

Madueke foi substituído no segundo tempo pelo brasileiro Gabriel Martinelli, que foi igualmente decisivo, dando a assistência para Viktor Gyökeres fazer o terceiro do Arsenal (69').

Outro brasileiro, Gabriel Jesus, que havia entrado no lugar de Gyökeres, fechou a goleada nos minutos finais (86').

Nos demais jogos já encerrados deste sábado, o Bournemouth (12º) venceu o lanterna Wolverhampton por 2 a 0, enquanto Brighton (13º) e Everton (8º) empataram em 1 a 1.

--- Jogos da 24ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

Sábado, 31 de janeiro:

Leeds - Arsenal 0 - 4

Brighton - Everton 1 - 1

Wolverhampton - Bournemouth 0 - 2

(14h30) Chelsea - West Ham

(17h00) Liverpool - Newcastle

Domingo, 1º de fevereiro:

(11h00) Manchester United - Fulham

Nottingham - Crystal Palace

Aston Villa - Brentford

(13h30) Tottenham - Manchester City

Segunda-feira, 2 de fevereiro:

(17h00) Sunderland - Burnley

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 53 24 16 5 3 46 17 29

2. Manchester City 46 23 14 4 5 47 21 26

3. Aston Villa 46 23 14 4 5 35 25 10

4. Manchester United 38 23 10 8 5 41 34 7

5. Chelsea 37 23 10 7 6 39 25 14

6. Liverpool 36 23 10 6 7 35 32 3

7. Fulham 34 23 10 4 9 32 32 0

8. Everton 34 24 9 7 8 26 27 -1

9. Brentford 33 23 10 3 10 35 32 3

10. Newcastle 33 23 9 6 8 32 29 3

11. Sunderland 33 23 8 9 6 24 26 -2

12. Bournemouth 33 24 8 9 7 40 43 -3

13. Brighton 31 24 7 10 7 34 32 2

14. Tottenham 28 23 7 7 9 33 31 2

15. Crystal Palace 28 23 7 7 9 24 28 -4

16. Leeds 26 24 6 8 10 31 42 -11

17. Nottingham 25 23 7 4 12 23 34 -11

18. West Ham 20 23 5 5 13 27 45 -18

19. Burnley 15 23 3 6 14 25 44 -19

20. Wolverhampton 8 24 1 5 18 15 45 -30

