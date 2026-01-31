Assine
Internacional

Líder Arsenal volta a vencer no Inglês com goleada sobre Leeds United

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
31/01/2026 15:00

O Arsenal goleou o Leeds United por 4 a 0 neste sábado (31), pela 24ª rodada, e voltou a vencer depois de uma série de três jogos sem vitória no Campeonato Inglês.

A derrota no fim de semana passado para o Manchester United (3 a 2) no Emirates Stadium havia ligado o sinal de alerta para os 'Gunners', que agora conseguem um pouco de tranquilidade, com sete pontos a vantagem na liderança sobre seus principais perseguidores, Manchester City e Aston Villa (ambos com 46 pontos), que no domingo enfrentam Tottenham e Brentford, respectivamente.

Jogando no estádio Elland Road, onde poucos visitantes venceram nesta temporada, o Arsenal conseguiu sua primeira vitória no campeonato em 2026, depois da derrota para o United na rodada passada e dois empates sem gols, contra Liverpool e Tottenham.

Antes da partida, o time londrino perdeu Bukayo Saka, que sentiu uma lesão durante o aquecimento e deu lugar a Noni Madueke, que foi decisivo.

O atacante inglês fez um cruzamento perfeito para Martín Zubimendi abrir o placar de cabeça (27') e depois provocou um gol contra, de Karl Darlow, em um escanteio bem cobrado (38').

Madueke foi substituído no segundo tempo pelo brasileiro Gabriel Martinelli, que foi igualmente decisivo, dando a assistência para Viktor Gyökeres fazer o terceiro do Arsenal (69').

Outro brasileiro, Gabriel Jesus, que havia entrado no lugar de Gyökeres, fechou a goleada nos minutos finais (86').

Nos demais jogos já encerrados deste sábado, o Bournemouth (12º) venceu o lanterna Wolverhampton por 2 a 0, enquanto Brighton (13º) e Everton (8º) empataram em 1 a 1.

--- Jogos da 24ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sábado, 31 de janeiro:

   Leeds - Arsenal                                0 - 4

   Brighton - Everton                             1 - 1

   Wolverhampton - Bournemouth                    0 - 2

   (14h30) Chelsea - West Ham                          

   (17h00) Liverpool - Newcastle                       

  

   Domingo, 1º de fevereiro:

   (11h00) Manchester United - Fulham                  

           Nottingham - Crystal Palace                 

           Aston Villa - Brentford                     

   (13h30) Tottenham - Manchester City                 

  

   Segunda-feira, 2 de fevereiro:

   (17h00) Sunderland - Burnley                        

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Arsenal                 53  24  16   5   3  46  17  29

    2. Manchester City         46  23  14   4   5  47  21  26

    3. Aston Villa             46  23  14   4   5  35  25  10

    4. Manchester United       38  23  10   8   5  41  34   7

    5. Chelsea                 37  23  10   7   6  39  25  14

    6. Liverpool               36  23  10   6   7  35  32   3

    7. Fulham                  34  23  10   4   9  32  32   0

    8. Everton                 34  24   9   7   8  26  27  -1

    9. Brentford               33  23  10   3  10  35  32   3

   10. Newcastle               33  23   9   6   8  32  29   3

   11. Sunderland              33  23   8   9   6  24  26  -2

   12. Bournemouth             33  24   8   9   7  40  43  -3

   13. Brighton                31  24   7  10   7  34  32   2

   14. Tottenham               28  23   7   7   9  33  31   2

   15. Crystal Palace          28  23   7   7   9  24  28  -4

   16. Leeds                   26  24   6   8  10  31  42 -11

   17. Nottingham              25  23   7   4  12  23  34 -11

   18. West Ham                20  23   5   5  13  27  45 -18

   19. Burnley                 15  23   3   6  14  25  44 -19

   20. Wolverhampton            8  24   1   5  18  15  45 -30

jta/dr/ag/cb

Tópicos relacionados:

eng fbl

