Restauração de afresco em Roma gera polêmica por suposta semelhança com Meloni

O rosto da primeira-ministra italiana substituiu o de um querubim? No afresco recentemente restaurado de uma basílica de Roma, a inquietante semelhança com Giorgia Meloni desencadeou uma polêmica na imprensa italiana.

O afresco fica em uma capela da basílica de San Lorenzo in Lucina, a poucos metros da sede do governo, em pleno coração de Roma, que passou por recentes trabalhos de restauração, segundo o jornal La Repubblica, que revelou a notícia.

À direita de um busto de mármore de Humberto II, o último rei da Itália, um anjo que segura um pergaminho com um mapa da Itália apresenta traços muito semelhantes aos da chefe de Governo conservadora do país.

O artista voluntário responsável pela restauração, Bruno Valentinetti, negou à imprensa uma tentativa de retratar Meloni e disse que restaurou o afresco original de forma idêntica.

A polêmica pareceu divertir a premiê, que publicou no Instagram a foto do seu suposto retrato com o comentário: "Não, definitivamente não me pareço com um anjo".

Após o pedido de vários membros da oposição de centro-esquerda por uma intervenção do ministro da Cultura, Alessandro Giuli, o ministério informou que solicitou uma inspeção do afresco para "determinar a natureza dos trabalhos realizados" e decidir que ações devem ser adotadas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jra/bfi/mab/jvb/fp