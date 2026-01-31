Emissário russo se reúne com autoridades americanas em Miami

O emissário russo Kirill Dmitriev se reuniu neste sábado (31) com autoridades americanas na Flórida, informou à AFP uma fonte próxima às negociações.

"As conversações começaram cedo, às 8h00, horário da costa leste dos Estados Unidos (10h00 de Brasília)", afirmou a fonte, sem revelar mais detalhes sobre a agenda das discussões, nem a composição das delegações.

Mais cedo, Kirill Dmitriev, que nas últimas semanas conduziu negociações para tentar encerrar o conflito na Ucrânia, afirmou em sua conta no Instagram que estava "novamente" em Miami.

A reunião ocorre um dia antes de um encontro previsto entre os negociadores ucranianos e russos em Abu Dhabi para discutir um plano apoiado pelos Estados Unidos para acabar com a guerra na Ucrânia, iniciada há quase quatro anos.

O governo dos Estados Unidos afirma que as partes estão próximas de um acordo, mas até o momento foram "incapazes" de alcançar um compromisso sobre o território que ficaria com cada país em um acordo de pós-guerra.

