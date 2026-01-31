Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Tempestade Kristin deixa mais de 200.000 portugueses sem energia elétrica

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
31/01/2026 10:38

compartilhe

SIGA

Portugal se preparava neste sábado (31) para mais chuvas intensas, enquanto mais de 200.000 pessoas permaneciam sem energia elétrica, alguns dias após a tempestade Kristin atingir o país e provocar cinco mortes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A agência meteorológica nacional, IPMA, colocou todo o território de Portugal continental em alerta para chuvas fortes até segunda-feira e pediu à população que acompanhe as informações.

A tempestade Kristin atingiu o centro e o norte de Portugal na noite de terça-feira, com ventos de intensidade equivalente a um furacão, o que provocou inundações, danos materiais e perturbações nos transportes.

Quase 211.000 pessoas permaneciam sem acesso à energia elétrica, principalmente no centro do país, segundo a E-Redes, a operadora da rede elétrica.

A maioria está no distrito de Leiria, centro de Portugal, onde a tempestade derrubou postes e linhas de alta tensão. 

As autoridades utilizam geradores para manter o funcionamento de hospitais, sistemas de água e telecomunicações.

O prefeito de Leiria, Gonçalo Lopes, fez um apelo a voluntários para que ajudem nos reparos dos telhados danificados antes da chegada de mais chuvas. 

"Esperamos mais chuva. É algo que nos preocupa", declarou ao canal de televisão SIC.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-ds/ach/mab/pc/fp

Tópicos relacionados:

meteorologia portugal tempestade

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay