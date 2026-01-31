Assine
Atividade industrial da China perde força em janeiro

Repórter
31/01/2026 09:26

A atividade industrial da China desacelerou em janeiro e não cumpriu as previsões, após a breve recuperação registrada no fim do ano passado, segundo dados oficiais divulgados neste sábado (31).

O índice oficial de gerentes de compras, um indicador-chave da saúde industrial, caiu para 49,3 pontos em janeiro, informou o Escritório Nacional de Estatísticas (ONE). 

O resultado ficou abaixo da marca de 50 pontos que separa expansão da contração. Também ficou abaixo da previsão de 50,1 unidades de uma pesquisa da agência Bloomberg com economistas. 

O diretor do ONE, Huo Lihui, afirmou em um comunicado que os dados refletem "uma demanda efetiva insuficiente no mercado", além de uma "tradicional temporada baixa" para determinados setores.

A leve recuperação de dezembro, com 50,1, rompeu uma prolongada sequência negativa iniciada em abril. 

A segunda maior economia do mundo enfrenta uma queda persistente do consumo interno, que afeta a atividade econômica, apesar dos resultados sólidos das exportações.

Pequim anunciou o compromisso de adotar medidas "enérgicas" para estimular a demanda nos próximos anos. Algumas políticas devem ser anunciadas em março com a publicação do novo "plano quinquenal" do governo.

