Rybakina supera Sabalenka e é campeã do Aberto da Austrália

31/01/2026 08:14

A tenista cazaque Elena Rybakina superou neste sábado (31) a número 1 do mundo, a bielorrussa Aryna Sabalenka, e se sagrou campeã do Aberto da Austrália, o segundo título de Grand Slam de sua carreira.

Rybakina fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-4, 4-6 e 6-4, em duas horas e 18 minutos na Rod Laver Arena, em Melbourne.

Tópicos relacionados:

tenis

