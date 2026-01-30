Chefe da missão diplomática americana chega à Venezuela neste sábado
A nova chefe da missão diplomática dos Estados Unidos para a Venezuela chegará neste sábado (31) ao país, em um processo para restabelecer as relações bilaterais quase um mês depois da captura de Nicolás Maduro.
Delcy Rodríguez assumiu o poder na Venezuela depois que forças americanas lançaram uma operação militar em 3 de janeiro e capturaram Maduro, de quem ela era vice-presidente.
Laura Dogu chegará no sábado, 31 de janeiro, ao aeroporto internacional de Maiquetía (norte), que serve Caracas, confirmou nesta sexta-feira (30) à AFP uma fonte diplomática.
Sua designação em 22 de janeiro representa uma virada nas relações entre Washington e Caracas, interrompidas desde 2019.
O governo interino da Venezuela avança na retomada "gradual" da relação com Washington com acordos petrolíferos e o anúncio, nesta sexta-feira, de uma lei de anistia geral.
Os Estados Unidos informaram nesta sexta que "todos" os seus cidadãos detidos na Venezuela foram libertados como resultado de um processo de solturas acordadas com a Presidência interina.
Diplomatas americanos viajaram em 9 de janeiro a Caracas para avaliar a reabertura da embaixada fechada desde 2019, entre eles John McNamara, que antecedeu a Dogu.
A diplomata foi embaixadora dos Estados Unidos em Honduras e Nicarágua, cujo mandatário esquerdista Daniel Ortega é um dos poucos aliados da Venezuela na região. Também foi subchefe de missão na embaixada americana na Cidade do México.
Suas missões diplomáticas incluem Turquia, Egito e El Salvador, detalha o site da embaixada americana na Venezuela. Além disso, ocupou diversos cargos no Departamento de Estado em Washington.
O presidente Donald Trump parece ter uma boa relação com Delcy Rodríguez e convidou a mandatária para uma reunião nos Estados Unidos, em data ainda não definida.
