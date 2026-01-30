Assine
EUA aprova venda de mísseis à Arábia Saudita por US$ 9 bilhões

30/01/2026 22:18

Os Estados Unidos aprovaram nesta sexta-feira (30) uma venda de mísseis de defesa Patriot à Arábia Saudita por US$ 9 bilhões (R$ 47 bilhões), em meio ao aumento da tensão com o Irã.

Parceiro de longa data dos Estados Unidos, o reino planeja comprar do país 730 mísseis Patriot, informou o Departamento de Estado.

