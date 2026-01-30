Blue Origin vai 'pausar' turismo espacial para focar no retorno à Lua

A Blue Origin, empresa espacial do bilionário Jeff Bezos, informou nesta sexta-feira (30) que fará uma pausa temporária nos voos de seu foguete de turismo espacial para destinar mais recursos às suas ambições lunares.

A companhia afirmou em um comunicado que "pausará os voos do New Shepard por pelo menos dois anos", com o objetivo de "acelerar ainda mais o desenvolvimento das capacidades humanas lunares da empresa".

O New Shepard é um foguete reutilizável que já levou dezenas de pessoas até a linha de Kármán, reconhecida internacionalmente como o limite entre a atmosfera e o espaço exterior.

"A decisão reflete o compromisso da Blue Origin com a meta nacional de retornar à Lua e estabelecer uma presença permanente e sustentada", acrescenta o comunicado.

Mas a Blue Origin também pretende competir com a SpaceX, de Elon Musk, no mercado de voos para a órbita.

No ano passado, a empresa realizou com sucesso dois voos orbitais não tripulados com seu foguete gigante New Glenn, que é mais potente do que o New Shepard.

Também em 2025, a Nasa informou que abriu licitações para uma missão à Lua, a terceira fase do programa Artemis.

A Blue Origin é a atual contratada para a quinta missão planejada do programa, avaliado em bilhões de dólares.

Em seu segundo mandato na Casa Branca, o presidente Donald Trump aumentou a pressão sobre a Nasa para acelerar o avanço no envio de uma missão tripulada à Lua, enquanto a China intensifica esforços semelhantes.

