Bruce Springsteen interpreta canção contra polícia de imigração em Minneapolis

O roqueiro Bruce Springsteen interpretou sua canção "Streets of Minneapolis" nas ruas desta cidade americana nesta sexta-feira (30), em um show beneficente de protesto pela investida de Donald Trump contra a imigração irregular que ceifou as vidas de dois americanos.

Springsteen, de 76 anos, compôs a canção no sábado, depois que Alex Pretti, um enfermeiro americano, foi morto a tiros por agentes federais enquanto registrava em seu celular uma operação de combate a imigração irregular em Minneapolis.

A morte de Pretti foi a segunda nesta cidade do estado de Minnesota, onde, no início do mês, os agentes federais dispararam contra Renee Good.

"Escrevi esta canção no sábado, gravei ontem e apresento hoje a vocês, em resposta ao terror de Estado que está sendo exercido sobre a cidade de Minneapolis", afirmou o músico na quarta-feira nas suas redes sociais.

O tema, que faz referência a seu sucesso "Streets of Philadelphia", teve grande repercussão ao ser executada ao vivo nesta sexta, em um show beneficente organizado pelo ex-guitarrista do Rage Against the Machine, Tom Morello, em Minneapolis para protestar contra as ações do governo Trump.

Morello e Springsteen não apenas compartilham uma consciência social, visível tanto dentro quanto fora do palco, mas também colaboraram musicalmente em diversas ocasiões.

Springsteen enviou "Streets of Minneapolis" a Morello em busca de uma opinião. E o guitarrista respondeu: "Bruce, a sutileza é maravilhosa, mas às vezes você precisa dar um chute nos dentes deles."

"Os capangas federais de Trump o espancaram/ No rosto e no peito/ Então ouvimos os tiros/ E Alex Pretti jazia morto na neve", diz um trecho da música disponível nas plataformas de streaming.

"Oh, nossa Minneapolis, ouço a sua voz/ Chorando em meio à névoa sangrenta/ Vamos nos lembrar dos nomes daqueles que morreram/ Nas ruas de Minneapolis", afirma o refrão deste single.

O intérprete de "Born in the USA" é conhecido por sua filiação democrata e critica abertamente a administração do presidente Trump.

Springsteen também manifestou seu apoio público aos ex-presidentes Barack Obama e Joe Biden, e também à ex-candidata Kamala Harris.

No ano passado, afirmou durante uma apresentação que Trump estava "revertendo a histórica legislação sobre direitos civis que levou a uma sociedade mais justa e plural".

Em resposta, Trump o chamou de "imbecil desagradável".

