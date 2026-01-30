Lens vence Le Havre (1-0) e assume liderança provisória do Francês, à frente do PSG
O Lens reassumiu a liderança do Campeonato Francês, ultrapassando o Paris Saint-Germain, após um gol de Ruben Aguilar garantir a vitória por 1 a 0 nesta sexta-feira (30) sobre o Le Havre, em partida da 20ª rodada.
O lateral-direito, que já defendeu a seleção francesa em uma ocasião em 2020, apareceu na segunda trave para desviar de cabeça um cruzamento de Matthieu Udol nos acréscimos do primeiro tempo (45'+1), em uma noite chuvosa no norte do país.
Foi um retorno bem-vindo ao caminho das vitórias para o Lens, que vinha de uma sequência de 10 triunfos consecutivos em todas as competições antes de sofrer uma derrota por 3 a 1 no último fim de semana, fora de casa, para o Olympique de Marselha.
O time sensação do campeonato francês chegou a esta partida na segunda posição da Ligue 1, dois pontos atrás do PSG, atual campeão francês e europeu.
No entanto, esta vitória significa que agora está um ponto à frente na liderança após 20 rodadas, embora a equipe do técnico Luis Enrique possa retomar a ponta caso não seja derrotada na visita ao Strasbourg no domingo.
Por outro lado, o Lens está oito pontos à frente do Olympique de Marselha, que buscará se recuperar da decepção da eliminação na Liga dos Campeões no meio da semana, em sua partida contra o Paris FC neste sábado.
O Lyon recebe o Lille no domingo, em um confronto entre o quarto colocado e o quinto, respectivamente.
O Le Havre, por sua vez, permanece na décima quinta posição com 20 pontos, oito acima da zona de rebaixamento, atualmente ocupada por Auxerre e Metz.
--- Jogos da 20ª rodada do Campeonato francês (horário de Brasília):
Sexta-feira, 30 de janeiro
Lens - Le Havre 1 - 0
Sábado, 31 de janeiro
(13h00) Paris FC - Olympique de Marselha
(15h00) Lorient - Nantes
(17h05) Monaco - Rennes
Domingo, 1º de fevereiro
(11h00) Lyon - Lille
(13h15) Angers - Metz
Toulouse - Auxerre
Nice - Brest
(16h45) Strasbourg - PSG
Classificação: Pts J G N P bp bc dif
1. Lens 46 20 15 1 4 34 16 18
2. PSG 45 19 14 3 2 41 15 26
3. Olympique de Marselha 38 19 12 2 5 44 20 24
4. Lyon 36 19 11 3 5 32 20 12
5. Lille 32 19 10 2 7 34 29 5
6. Rennes 31 19 8 7 4 30 27 3
7. Strasbourg 30 19 9 3 7 32 23 9
8. Toulouse 29 19 8 5 6 31 23 8
9. Lorient 25 19 6 7 6 25 30 -5
10. Monaco 24 19 7 3 9 28 33 -5
11. Angers 23 19 6 5 8 20 25 -5
12. Brest 22 19 6 4 9 24 31 -7
13. Nice 21 19 6 3 10 25 36 -11
14. Paris FC 20 19 5 5 9 24 32 -8
15. Le Havre 20 20 4 8 8 16 25 -9
16. Nantes 14 19 3 5 11 18 34 -16
17. Auxerre 12 19 3 3 13 14 29 -15
18. Metz 12 19 3 3 13 21 45 -24
