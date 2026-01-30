Assine
Internacional

Wall Street fecha em baixa com atenção voltada para escolha de Trump para o Fed

AFP
AFP
30/01/2026 19:54

A Bolsa de Nova York fechou em baixa nesta sexta-feira (30), impactada pelo setor de tecnologia e após receber sem grande surpresa o nome proposto por Donald Trump para comandar o Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos).

O índice Dow Jones recuou 0,36%, o tecnológico Nasdaq caiu 0,94% e o S&P 500 perdeu 0,43%.

"O sentimento de aversão ao risco (que leva à venda de determinados ativos, ndr) continua predominando em Wall Street", resume José Torres, da Interactive Brokers.

O analista aponta "uma nova sessão de desempenho fraco dos papéis de tecnologia em comparação com o conjunto do mercado".

O setor de semicondutores foi particularmente afetado: a AMD recuou 6,13%, a Micron caiu 4,80% e a Nvidia, a maior capitalização do mundo, perdeu 0,72%.

Anunciada poucas horas antes da abertura do mercado, a decisão de Donald Trump de indicar Kevin Warsh como futuro presidente do Federal Reserve marcou o pregão.

Warsh é figura frequente nos círculos empresariais e já foi diretor do Fed entre 2006 e 2011. Para Jack Ablin, da Cresset, "Kevin Warsh sempre foi um pouco mais 'falcão' (defensor de uma política monetária restritiva, ndr) do que os outros candidatos" mencionados pela Casa Branca para suceder Jerome Powell.

Segundo Ablin, "parte" da queda das cotações se deve à ideia de que o possível novo chefe do Fed "não será tão complacente quanto o mercado havia previsto".

