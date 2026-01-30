Assine
Número de mortos em catástrofe ferroviária na Espanha sobe para 46

AFP
AFP
30/01/2026 18:30

Uma pessoa que havia ficado ferida no choque entre dois trens ocorrido neste mês no sul da Espanha morreu no hospital nesta sexta-feira (30), o que aumentou o número de vítimas da tragédia para 46, informaram autoridades regionais.

O presidente do governo regional da Andaluzia, Juanma Moreno, publicou no X que a região "segue com o coração partido... Que tragédia e quanta dor!"

No último dia 18, os três últimos vagões de um trem descarrilaram e invadiram a linha ao lado, por onde um trem trafegava no sentido contrário. Os dois trens circulavam a mais de 200 km/h e transportavam um total de 480 passageiros.

Investigações sugerem que o acidente foi causado por uma fissura em um dos trilhos, na altura de uma junta. Trata-se de uma "hipótese de trabalho", que deve ser "corroborada por cálculos e análises detalhados posteriores", concluiu a Comissão de Investigação de Acidentes Ferroviários (Ciaf).

