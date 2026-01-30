Inter Miami contrata atacante Germán Berterame, da seleção mexicana

O Inter Miami, time de Lionel Messi, anunciou nesta sexta-feira (30) a contratação do atacante mexicano Germán Berterame como jogador designado para a próxima temporada da MLS, na qual defenderá o título.

O atacante, nascido na Argentina mas naturalizado mexicano, chega à liga norte-americana vindo do Monterrey, onde era um dos destaques da equipe.

Seu contrato é válido até a temporada 2028-29 da MLS, com opção de renovação para a temporada 2029-30.

Berterame, de 27 anos e jogador da seleção mexicana, se junta a Lionel Messi e Rodrigo De Paul para completar a lista de três jogadores designados permitidos pela liga.

Nos Estados Unidos, os jogadores designados, as principais estrelas da equipe, têm salários que excedem o limite estabelecido pela liga.

"Ele é um ótimo jogador e almejamos ter um grande elenco", disse o proprietário do Inter Miami, Jorge Mas, à AFP, ao ser questionado sobre esta mais recente contratação de sua equipe.

"Nosso objetivo é dar a Masche [Javier Mascherano, o treinador] as ferramentas para poder atacar da maneira que ele idealiza, com uma escalação forte. Esse é o tipo de qualidade e jogador que merece fazer parte do Inter Miami", acrescentou.

Desde que chegou ao Monterrey em 2022, Berterame, que espera jogar a Copa do Mundo de 2026 pelo México, disputou 132 partidas e marcou 55 gols.

Sua contratação reforça o setor ofensivo do Inter Miami, que também conta com o veterano atacante uruguaio Luis Suárez, em um ano em que o clube da Flórida tem objetivos ambiciosos após conquistar seu primeiro título da liga em 2025.

A diretoria do clube definiu a Liga dos Campeões da Concacaf como a principal meta para a temporada de 2026.

O Inter Miami chega a Medellín nesta sexta-feira para enfrentar o Atlético Nacional no sábado, em sua segunda partida de pré-temporada.

