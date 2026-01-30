Putin recebeu chefe da principal autoridade de segurança do Irã

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, recebeu nesta sexta-feira (30) o chefe do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, Ali Larijani, em uma visita a Moscou não anunciada com antecedência, em meio a tensões com os Estados Unidos, informou o Kremlin.

Na quinta-feira, o presidente americano, Donald Trump, afirmou que "esperava" não ter que atacar o Irã, o qual pressiona para alcançar um acordo sobre seu programa nuclear, mas advertiu que o tempo está se esgotando.

Nesta sexta, o republicano disse acreditar que o Irã, um aliado próximo da Rússia, desejava chegar a um acordo sobre o seu programa atômico para evitar uma operação militar.

Neste contexto de máxima tensão, após a brutal repressão de amplas manifestações antigovernamentais no Irã, Larijani viajou para Moscou.

"O chefe de Estado recebeu no Kremlin o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional da República Islâmica do Irã, Ali Larijani, que está de visita à Rússia", anunciou o Kremlin em um comunicado publicado em sua página oficial.

As conversas foram centralizadas nos "laços econômicos entre ambos os países e, ao mesmo tempo, ambas as partes discutiram importantes temas regionais e internacionais", declarou o embaixador iraniano na Rússia, Kazem Jalali, na rede Telegram.

