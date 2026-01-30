Espanhol Albert Riera é o novo técnico do Eintracht Frankfurt

O Eintracht Frankfurt anunciou nesta sexta-feira (30) o espanhol Albert Riera como seu novo treinador, uma surpreendente contratação já que o técnico estava no esloveno Celje.

De acordo com a imprensa local, o Frankfurt concordou em pagar uma taxa de transferência de € 1,3 milhão (R$ 8,1 milhões na cotação atual) para contratar Riera, que assinou um contrato de dois anos e meio, válido até 2028.

O treinador iniciará oficialmente suas funções na segunda-feira, após cumprir seu compromisso de comandar sua última partida pelo Celje contra o rival Maribor no domingo.

Como jogador, o espanhol de 43 anos passou por 11 clubes, incluindo Liverpool, Galatasaray e Espanyol, além de ter jogado brevemente por empréstimo no Manchester City. Ele disputou 16 partidas pela seleção espanhola.

Após uma período como auxiliar técnico no Galatasaray, Riera foi para o Olimpija Ljubljana, onde conquistou o campeonato e a copa nacionais.

Deixou a Eslovênia para treinar o Bordeaux, mas foi demitido após nove meses por não ter conseguido o acesso à primeira divisão francesa.

Ele retornou à Eslovênia para treinar o Celje e conquistar a copa local. Sua equipe lidera atualmente o campeonato nesta temporada com uma vantagem de 12 pontos.

O diretor esportivo do Frankfurt, Markus Kroesche, descreveu seu novo treinador como "um técnico que representa um futebol moderno, intenso e ofensivo".

"Riera tem experiência internacional, uma filosofia de jogo clara e uma abordagem igualmente clara em seu trabalho diário com a equipe", afirmou Kroesche.

O Eintracht Frankfurt demitiu Dino Toppmöller em meados de janeiro, após uma sequência de resultados ruins.

O técnico alemão levou a equipe ao terceiro lugar da Bundesliga na temporada passada, a melhor colocação do clube em três décadas, mas as "Águias" têm enfrentado dificuldades nesta temporada.

Com 19 jogos disputados na Bundesliga, o Frankfurt ocupa a oitava posição, nove pontos atrás da zona de classificação para a Liga dos Campeões, e foi eliminado das competições europeias antes da última rodada.

