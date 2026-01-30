Mais de 6 mil migrantes foram resgatados no Canal da Mancha em 2025

Um total de 6.177 migrantes que tentavam chegar ao Reino Unido a bordo de pequenas embarcações foram resgatados no mar do lado francês em 2025; 25 pessoas morreram e duas estão desaparecidas, anunciaram nesta sexta-feira (30) as autoridades francesas.

As tentativas de migrantes de atravessar o Canal da Mancha "não conheceram trégua", ressalta a Prefeitura Marítima do Canal da Mancha e do Mar do Norte (Premar).

Segundo essa fonte, "49.966 pessoas a bordo de 795 embarcações" tentaram fazer a travessia da França para o Reino Unido.

Pelo menos 29 migrantes morreram no mar em 2025, segundo um levantamento da AFP com base em fontes oficiais francesas e britânicas.

"Os riscos que os traficantes impõem aos migrantes são cada vez maiores", sublinha a Premar.

O número de pessoas por embarcação "não para de aumentar": 26 em 2021, 45 em 2023 e 63 em 2025, quando dez embarcações chegaram a transportar mais de 100 pessoas.

Além disso, em 2025, 45% das embarcações eram táxis aquáticos. Eles operam da seguinte forma: uma embarcação precária parte de um ponto afastado, contorna a costa e recolhe passageiros perto da margem, "em água fria em qualquer época do ano e em condições caóticas".

No Canal da Mancha, "sobrepõem-se numerosas atividades", como a pesca, o transporte marítimo de mercadorias e passageiros e as energias renováveis marinhas, e, além disso, as condições de navegação são "extremamente difíceis", destaca o vice-almirante de esquadra Benoit de Guibert.

Do lado britânico, 41.472 migrantes chegaram às costas a bordo de pequenas embarcações em 2025, segundo Londres. É o segundo maior número, depois do recorde de 45.774 registrado em 2022.

