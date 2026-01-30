Assine
Internacional

Fermín López renova com Barcelona até 2031

30/01/2026 16:06

O meio-campista espanhol Fermín López renovou seu contrato com o Barcelona por mais dois anos, até 2031, anunciou nesta sexta-feira (30) o clube catalão.

Revelado na prolífica e mítica escola de La Masía, o jogador andaluz "chegou a um acordo para a melhora e ampliação de seu contrato" por esses dois anos adicionais e a assinatura do novo texto acontecerá "nos próximos dias".

Fermín López, de 22 anos, estreou no time principal do Barça na temporada 2023-2024.

Ele é presença constante na seleção espanhola e fez parte do elenco que conquistou a Eurocopa de 2024, ano em que também ganhou a medalha de ouro olímpica para seu país em Paris.

Pelo Barcelona, conquistou o Campeonato Espanhol e a Copa do Rei em 2025.

A renovação de seu contrato segue as de outros jovens e importantes jogadores do Barça nos últimos meses, como Lamine Yamal, Raphinha, Gavi, Pedri e Pau Cubarsí.

O Barcelona é o atual líder do Campeonato Espanhol, com um ponto de vantagem sobre o Real Madrid, antes de visitar o Elche no sábado, pela 22ª rodada da competição.

Na Liga dos Campeões da Uefa, o Barça garantiu a classificação direta para as oitavas de final nesta semana.

