EUA se sente 'encorajado' por sentença sobre Canal do Panamá, diz Rubio

Os Estados Unidos disseram sentir-se "encorajados" pela decisão da Suprema Corte do Panamá que anulou as concessões de portos no canal concedidas a uma empresa de Hong Kong, declarou nesta sexta-feira (30) o secretário de Estado, Marco Rubio, na rede X.

"Os Estados Unidos se sentem encorajados" pela decisão judicial, indicou Rubio em uma breve reação.

A sentença foi duramente criticada pela China, que sofre assim um duro revés na região.

O presidente Donald Trump ameaçou várias vezes o Panamá com medidas para recuperar o controle do Canal, cujos principais usuários são os Estados Unidos e a China.

O plenário do mais alto tribunal panamenho declarou "inconstitucionais" as leis por meio das quais a Panama Ports Company (PPC), filial da CK Hutchison Holdings, controlava desde 1997 os portos de Balboa e Cristóbal, situados em cada uma das entradas do canal, segundo um comunicado oficial.

A nulidade do contrato havia sido solicitada pela Controladoria panamenha, que no ano passado apresentou duas ações ao considerar que a concessão era "inconstitucional" e que haviam sido geradas irregularidades.

