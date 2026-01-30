Arsenal tenta afastar pressão em sua luta para conquistar a Premier League após 22 anos

Liderando tanto a Premier League quanto a Liga dos Campeões, e ainda na disputa das duas copas nacionais, os torcedores do Arsenal sonham com títulos. Mas será que a equipe de Mikel Arteta conseguirá suportar a pressão em tantas frentes e finalmente conquistar o título da liga e encerrar um jejum de 22 anos?

No último fim de semana, os 'Gunners' perderam por 3 a 2 para o Manchester United, reabrindo o debate sobre a fragilidade mental de uma equipe que costuma vacilar no final da temporada e cujo último título da Premier League data de 2004.

Os londrinos, que dominaram amplamente a primeira metade da temporada, ainda mantêm uma vantagem de quatro pontos sobre Manchester City e Aston Villa, com 15 jogos restantes, mas sua margem de erro está diminuindo.

Neste fim de semana, eles visitam o Leeds, uma equipe que precisa de pontos, enquanto o City joga contra o Tottenham e o Aston Villa recebe o Brentford em Birmingham.

- Dúvidas sobre força mental do time -

"Ainda existem dúvidas sobre a força mental da equipe", declarou o francês Patrick Vieira, um dos pilares do lendário Arsenal, um dos grandes times da Premier League nas décadas de 1990 e início dos anos 2000, após a derrota para o Manchester United.

"Eles precisam entender que, quando estão em campo, precisam jogar com mais energia e correr mais riscos. Eles têm qualidade", insistiu o ex-meia dos 'Gunners'.

O Arsenal terminou como vice-campeão nas últimas três temporadas, e seu último título remonta ao primeiro ano de Arteta no comando, há seis anos (a Copa da Inglaterra de 2020).

Nos últimos três jogos da Premier League, o Arsenal empatou com Liverpool e Nottingham Forest e perdeu para o Manchester United, um time que não vencia no Emirates desde 2019, num jogo em que os londrinos sofreram três gols pela primeira vez em três anos.

"Temos que mostrar a força mental que possuímos em campo quando chegar o dia do jogo", exigiu o próprio Arteta.

"Perdemos um jogo... Vamos ver como reagimos a isso, mas estou convencido, porque conheço muito bem os meus jogadores e sei o quanto eles desejam (o título), que vamos reagir imediatamente", acrescentou.

- Saka, longe de seu nível -

A falta de poder ofensivo no terço final do campo não é uma novidade para o Arsenal: nenhum jogador marcou mais de cinco gols, e mais da metade dos gols marcados nesta temporada vieram de bolas paradas ou gols contra dos adversários.

A contratação junto ao Sporting do atacante sueco Viktor Gyökeres no início da temporada não se mostrou a solução para a busca de Mikel Arteta por um camisa 9 que garanta gols.

E a maior estrela do time, o inglês Bukayo Saka, não marca há 13 partidas.

Talvez a solução esteja em Gabriel Jesus, mas o brasileiro está lutando para recuperar a forma após retornar em dezembro de uma grave lesão no joelho.

- Tropeços dos adversários -

Até o momento, o Arsenal tem se beneficiado da inconsistência de seus rivais: o City voltou a vencer no último fim de semana (2 a 0 contra o Wolverhampton) após uma sequência de três empates e uma derrota no Campeonato Inglês.

O Aston Villa também tem dificuldades para encontrar regularidade, com duas vitórias, duas derrotas e um empate nos últimos cinco jogos.

E Manchester United (4º com 38 pontos), Chelsea (37) e Liverpool (36) estão bem atrás do Arsenal (50 pontos) e parecem fora da disputa pelo título.

"O caminho nem sempre será fácil. Haverá altos e baixos", alertou Saka. "Cabe a nós mostrar nossa força na próxima semana", acrescentou.

Se o Arsenal conseguir restabelecer a ordem, estará mais perto do tão sonhado título.

--- Programação da 24ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília):

Sábado, 31 de janeiro

(12h00) Leeds - Arsenal

Brighton - Everton

Wolverhampton - AFC Bournemouth

(14h30) Chelsea - West Ham

(17h00) Liverpool - Newcastle

Domingo, 1º de fevereiro

(11h00) Manchester United - Fulham

Nottingham - Crystal Palace

Aston Villa - Brentford

(13h30) Tottenham - Manchester City

Segunda-feira, 2 de fevereiro

(17h00) Sunderland - Burnley

Classificação: Pts J G N P bp bc dif

1. Arsenal 50 23 15 5 3 42 17 25

2. Manchester City 46 23 14 4 5 47 21 26

3. Aston Villa 46 23 14 4 5 35 25 10

4. Manchester United 38 23 10 8 5 41 34 7

5. Chelsea 37 23 10 7 6 39 25 14

6. Liverpool 36 23 10 6 7 35 32 3

7. Fulham 34 23 10 4 9 32 32 0

8. Brentford 33 23 10 3 10 35 32 3

9. Newcastle 33 23 9 6 8 32 29 3

10. Everton 33 23 9 6 8 25 26 -1

11. Sunderland 33 23 8 9 6 24 26 -2

12. Brighton 30 23 7 9 7 33 31 2

13. AFC Bournemouth 30 23 7 9 7 38 43 -5

14. Tottenham 28 23 7 7 9 33 31 2

15. Crystal Palace 28 23 7 7 9 24 28 -4

16. Leeds 26 23 6 8 9 31 38 -7

17. Nottingham 25 23 7 4 12 23 34 -11

18. West Ham 20 23 5 5 13 27 45 -18

19. Burnley 15 23 3 6 14 25 44 -19

20. Wolverhampton 8 23 1 5 17 15 43 -28

