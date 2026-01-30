Assine
Trump afirma que seu indicado para liderar o Fed 'sem dúvida quer cortar as taxas' de juros

AFP
AFP
Repórter
30/01/2026 14:56

O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (30) que o ex-governador do Federal Reserve Kevin Warsh, a quem ele indicará como o próximo presidente do banco central, acredita firmemente na necessidade de reduzir as taxas de juros nos Estados Unidos. 

"Ele sem dúvida quer cortar as taxas. Venho observando-o há algum tempo", declarou Trump na Casa Branca, referindo-se a um pedido que tem feito repetidamente ao banco central.

aue-bys/md/nn/cjc/aa

Tópicos relacionados:

eua juros politica

