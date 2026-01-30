Trump diz que Irã 'quer um acordo'

O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (30) que acredita que o Irã deseja chegar a um acordo para evitar uma ação militar e acrescentou que deu um prazo a Teerã para responder, enquanto embarcações americanas se dirigem para a região.

"Posso dizer o seguinte: eles querem fazer um acordo", disse Trump a repórteres no Salão Oval.

Questionado se havia estabelecido um prazo, Trump respondeu: "Sim, estabeleci", mas acrescentou que "só eles sabem ao certo" qual é esse prazo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

aue-dk/jz/nn/aa