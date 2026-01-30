Assine
Internacional

Juiz dos EUA descarta pena de morte para Luigi Mangione, acusado de matar executivo

AFP
AFP
30/01/2026 13:35

Um juiz federal bloqueou, nesta sexta-feira (30), a possibilidade de os promotores solicitarem a pena de morte para Luigi Mangione, acusado de matar a tiros o CEO de uma empresa de seguros de saúde em 2024.

A vítima, Brian Thompson, CEO da UnitedHealthcare, foi morta a tiros em Manhattan em 4 de dezembro daquele ano, ao sair de seu hotel. 

O juiz rejeitou as acusações de homicídio e porte de arma com silenciador contra Mangione, que poderiam resultar em pena de morte.

O suspeito, de 27 anos, ainda enfrenta acusações federais de perseguição e acusações estaduais de homicídio, que podem resultar em prisão perpétua.

Tópicos relacionados:

crime eua mangione

