Departamento de Justiça dos EUA publicará nesta sexta-feira mais de 3 milhões de páginas do caso Epstein

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgará, nesta sexta-feira (30), mais de três milhões de páginas de arquivos do caso de Jeffrey Epstein, incluindo fotos e vídeos, anunciou o vice-procurador-geral, Todd Blanche.

Blanche afirmou que todas as imagens de mulheres serão censuradas, com exceção das de Ghislaine Maxwell, cúmplice de Epstein.

Epstein, um criminoso sexual condenado, morreu na prisão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

cl/md/mr/nn/aa