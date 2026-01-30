Grealish vai 'provavelmente' desfalcar o Everton no restante da temporada

O atacante inglês do Everton Jack Grealish provavelmente perderá o restante da temporada devido a uma lesão, confirmou seu técnico David Moyes, nesta sexta-feira (30).

Grealish, que está emprestado pelo Manchester City ao Everton, sofreu uma fratura no pé durante uma partida da Premier League contra o Aston Villa em 18 de janeiro e está afastado dos gramados desde então.

"Acreditamos que ele provavelmente precisará de cirurgia, mas isso ainda não está totalmente confirmado. Isso provavelmente impediria que ele jogasse pelo resto da temporada", disse Moyes.

No Everton, Grealish (que já disputou 39 jogos pela seleção inglesa, o último em 2024) esperava brilhar nos meses que antecedem a Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá para garantir sua vaga na convocação do técnico Thomas Tuchel para o torneio.

O Everton ocupa atualmente a décima posição na Premier League, antes da partida contra o Brighton no sábado, pela 24ª rodada.

