Goretzka anuncia saída do Bayern de Munique ao final da temporada
O meio-campista alemão Leon Goretzka, cujo contrato com o Bayern de Munique se encerra no dia 30 de junho, vai deixar o clube no final da temporada, anunciou o próprio jogador nesta sexta-feira (30), desmentindo rumores de uma possível saída iminente.
"Estou lisonjeado com o interesse de grandes clubes internacionais, mas decidi permanecer no Bayern até o final desta temporada", publicou Goretzka, que tem quase 31 anos, em sua conta no Instagram.
"O clube e eu entramos num acordo, após negociações boas e construtivas, que nosso tempo juntos chegará ao fim neste verão. Como já disse antes, é hora de eu começar um novo capítulo, tanto como jogador quanto como pessoa", acrescentou.
De acordo com a imprensa alemã e espanhola, o Atlético de Madrid demonstrou grande interesse em contratá-lo durante a atual janela de transferências de janeiro.
O jogador ficará livre no mercado em 1º de julho e poderá se juntar a qualquer clube de sua escolha sem custos de transferência.
O Bayern de Munique é atualmente o líder da Bundesliga, com oito pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Borussia Dortmund.
