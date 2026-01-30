Ucrânia ordena retirada de famílias com crianças de sete aldeias no nordeste do país
compartilheSIGA
A Ucrânia ordenou, nesta sexta-feira (30), a retirada de famílias com crianças de sete aldeias na região de Kharkiv, no nordeste do país, sinalizando o avanço das forças russas na área.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"Foi tomada a decisão de remover à força famílias com crianças de sete aldeias", anunciou o governador regional Oleg Synegubov nas redes sociais.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
bur-asy/mmp/phz/ahg/erl/aa