Ucrânia ordena retirada de famílias com crianças de sete aldeias no nordeste do país

A Ucrânia ordenou, nesta sexta-feira (30), a retirada de famílias com crianças de sete aldeias na região de Kharkiv, no nordeste do país, sinalizando o avanço das forças russas na área. 

"Foi tomada a decisão de remover à força famílias com crianças de sete aldeias", anunciou o governador regional Oleg Synegubov nas redes sociais.

