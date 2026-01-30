Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

OMC decide a favor da China em disputa com EUA sobre subsídios para energias renováveis

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
30/01/2026 13:11

compartilhe

SIGA

A Organização Mundial do Comércio (OMC) decidiu a favor da China em uma disputa sobre auxílios estatais a energias renováveis adotadas nos Estados Unidos, aprovados durante a presidência do democrata Joe Biden, segundo um relatório divulgado nesta sexta-feira (30). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em suas conclusões, o grupo especial de solução de controvérsias da OMC afirmou que os créditos concedidos pela Lei de Redução da Inflação eram "incompatíveis" com diversos acordos e recomendou que os Estados Unidos "os retirassem até 1º de outubro de 2026".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

nl/rjm/phz/ahg/erl/aa

Tópicos relacionados:

china energia eua omc

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay