OMC decide a favor da China em disputa com EUA sobre subsídios para energias renováveis
A Organização Mundial do Comércio (OMC) decidiu a favor da China em uma disputa sobre auxílios estatais a energias renováveis adotadas nos Estados Unidos, aprovados durante a presidência do democrata Joe Biden, segundo um relatório divulgado nesta sexta-feira (30).
Em suas conclusões, o grupo especial de solução de controvérsias da OMC afirmou que os créditos concedidos pela Lei de Redução da Inflação eram "incompatíveis" com diversos acordos e recomendou que os Estados Unidos "os retirassem até 1º de outubro de 2026".
