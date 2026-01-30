Indicados às principais categorias do Grammy
Confira, a seguir, uma lista com os indicados nas principais categorias da 68º edição do Grammy, que acontecerá em 1º de fevereiro, em Los Angeles.
O rapper Kendrick Lamar lidera a lista com nove indicações, seguido por Lady Gaga, com sete. Em terceiro lugar estão o porto-riquenho Bad Bunny, Sabrina Carpenter e o compositor de R&B Leon Thomas, cada um com seis indicações.
- Álbum do ano -
"DeBÍ TiRAR MáS FOToS" - Bad Bunny
"Swag" - Justin Bieber
"Man's Best Friend" - Sabrina Carpenter
"Let God Sort Em Out" - Clipse (Pusha T & Malice)
"Mayhem" - Lady Gaga
"GNX" - Kendrick Lamar
"Mutt" - Leon Thomas
"Chromakopia" - Tyler, The Creator
- Gravação do ano, que reconhece a interpretação geral de uma canção -
"DtMF" - Bad Bunny
"Manchild" - Sabrina Carpenter
"Anxiety" - Doechii
"Wildflower" - Billie Eilish
"Abracadabra" - Lady Gaga
"Luther" - Kendrick Lamar with SZA
"The Subway" - Chappell Roan
"APT." - Rose y Bruno Mars
- Canção do ano, reconhecimento a uma composição -
"Abracadabra" - Lady Gaga, Henry Walter e Andrew Watt, compositores (Lady Gaga)
"Anxiety" - Jaylah Hickmon, compositora (Doechii)
"APT." - Amy Allen, Christopher Brody Brown, Roget Chahayed, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park, Theron Thomas & Henry Walter, compositores (Rose e Bruno Mars)
"DtMF" - Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Benito Antonio Martínez Ocasio, Hugo Rene Sencion Sanabria, Tyler Thomas Spry e Roberto Jose Rosado Torres, compositores (Bad Bunny)
"Golden ("KPop Demon Hunters") - EJAE & Mark Sonnenblick, compositores (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI)
"Luther" - Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Scott Bridgeway, Sam Dew, Ink, Kendrick Lamar, Solana Rowe, Mark Anthony Spears e Kamasi Washington, compositores (Kendrick Lamar e SZA)
"Manchild" - Amy Allen, Jack Antonoff e Sabrina Carpenter, compositores (Sabrina Carpenter)
"Wildflower" – Billie Eilish O'Connell e Finneas O'Connell, compositores (Billie Eilish)
- Melhor artista revelação -
Olivia Dean
KATSEYE
The Marias
Addison Rae
sombr
Leon Thomas
Alex Warren
Lola Young
- Melhor Perfomance Solo de Pop -
"Daisies" - Justin Bieber
"Manchild" - Sabrina Carpenter
"Disease" - Lady Gaga
"The Subway" - Chappell Roan
"Messy" - Lola Young
- Melhor Perfomance Pop de Duo ou Grupo -
"Defying Gravity" - Cynthia Erivo e Ariana Grande
"Golden ("KPop Demon Hunters") - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI
"Gabriela" - KATSEYE
"APT." - Rose e Bruno Mars
"30 For 30" - SZA with Kendrick Lamar
- Melhor Álbum Vocal de Pop -
"Swag" - Justin Bieber
"Man's Best Friend" - Sabrina Carpenter
"Something Beautiful" - Miley Cyrus
"Mayhem" - Lady Gaga
"I've Tried Everything but Therapy (Part 2)" - Teddy Swims
- Melhor Álbum de Rap -
"Let God Sort Em Out" - Clipse (Pusha T e Malice)
"Glorious" - GloRilla
"God Does Like Ugly" - JID
"GNX" - Kendrick Lamar
"Chromakopia" - Tyler, The Creator
- Melhor Performance de Rap -
"Outside" - Cardi B
"Chains & Whips" - Clipse (Pusha T e Malice), com a participação de Kendrick Lamar e Pharrell Williams
"Anxiety" - Doechii
"tv off" - Kendrick Lamar featuring Lefty Gunplay
"Darling, I" - Tyler, The Creator Featuring Teezo Touchdown
- Melhor Videoclipe -
"Manchild" - Sabrina Carpenter
"So Be It" - Clipse
"Anxiety" - Doechii
"Love" - OK Go
"Young Lion" - Sade
- Melhor Álbum de Música Global -
"Sounds Of Kumbha" - Siddhant Bhatia
"No Sign of Weakness" - Burna Boy
"Eclairer le monde - Light the World" - Youssou N'Dour
"Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live)" - Shakti
"Chapter III: We Return to Light" - Anoushka Shankar com a participação de Alam Khan e Sarathy Korwar
"Caetano e Bethânia Ao Vivo" - Caetano Veloso e Maria Bethânia
- Artistas com mais indicações -
Kendrick Lamar - 9
Lady Gaga - 7
Bad Bunny - 6
Leon Thomas - 6
Sabrina Carpenter - 6
