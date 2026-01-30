Jornalista que cobria protestos em Minnesota é preso acusado de 'ataque coordenado'
O ex-apresentador da CNN Don Lemon, agora jornalista independente, foi preso e acusado de envolvimento em um "ataque coordenado" contra uma igreja durante os protestos em Minnesota contra a aplicação das leis de imigração, anunciou a procuradora-geral dos Estados Unidos, Pam Bondi.
Bondi afirmou nesta sexta-feira (30) que ordenou a prisão de Lemon e de outras três pessoas que, segundo ela, participaram de um "ataque coordenado contra a Igreja Cities em St. Paul, Minnesota".
O advogado de Lemon disse que ele foi preso durante a noite em Los Angeles e acrescentou que seu trabalho durante a cobertura dos protestos "não foi diferente do que ele sempre fez".
