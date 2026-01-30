Assine
Ao menos 25 pessoas morreram em incêndio que atingiu dois prédios em Calcutá

AFP
AFP
30/01/2026 09:50

Pelo menos 25 pessoas morreram em um incêndio que atingiu dois prédios na megalópole indiana de Calcutá, anunciaram as autoridades locais nesta sexta-feira (30), enquanto as buscas continuam por cerca de 20 pessoas desaparecidas. 

O incêndio consumiu os prédios de uma empresa de decoração e de um restaurante de fast-food na segunda-feira, disse à AFP Sujit Bose, ministro do governo do estado de Bengala Ocidental responsável pelos serviços de bombeiros. 

"O fogo começou de madrugada e surpreendeu quem dormia no prédio, antes de se alastrar rapidamente para outro edifício", explicou. 

O número de mortos ainda é provisório, acrescentou Bose, já que as famílias de 27 pessoas continuavam sem notícias de seus entes queridos nesta sexta-feira. 

O diretor dos serviços de emergência locais, Ranvir Kumar, observou que os prédios destruídos não possuíam todos os dispositivos de segurança exigidos por lei. 

Incêndios são frequentes na Índia devido à precariedade das infraestruturas e às normas de segurança e evacuação que nem sempre são cumpridas.

