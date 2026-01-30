Ao menos 25 pessoas morreram em incêndio que atingiu dois prédios em Calcutá

Pelo menos 25 pessoas morreram em um incêndio que atingiu dois prédios na megalópole indiana de Calcutá, anunciaram as autoridades locais nesta sexta-feira (30), enquanto as buscas continuam por cerca de 20 pessoas desaparecidas.

O incêndio consumiu os prédios de uma empresa de decoração e de um restaurante de fast-food na segunda-feira, disse à AFP Sujit Bose, ministro do governo do estado de Bengala Ocidental responsável pelos serviços de bombeiros.

"O fogo começou de madrugada e surpreendeu quem dormia no prédio, antes de se alastrar rapidamente para outro edifício", explicou.

O número de mortos ainda é provisório, acrescentou Bose, já que as famílias de 27 pessoas continuavam sem notícias de seus entes queridos nesta sexta-feira.

O diretor dos serviços de emergência locais, Ranvir Kumar, observou que os prédios destruídos não possuíam todos os dispositivos de segurança exigidos por lei.

Incêndios são frequentes na Índia devido à precariedade das infraestruturas e às normas de segurança e evacuação que nem sempre são cumpridas.

