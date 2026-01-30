Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump indica Kevin Warsh para ser o próximo presidente do Fed

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
30/01/2026 09:38

compartilhe

SIGA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicou nesta sexta-feira (30) Kevin Warsh, ex-membro do Conselho de Governadores do Federal Reserve, para ser o próximo presidente do banco central americano. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Conheço Kevin há muito tempo e não tenho dúvidas de que ele será lembrado como um dos GRANDES presidentes do Fed, talvez o melhor", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social. 

"Além de tudo, ele tem o perfil ideal para o cargo e nunca decepcionará", acrescentou.

Warsh deve substituir o atual presidente do Fed, Jerome Powell, cujo mandato termina em maio. 

Essa indicação será submetida à votação no Senado, onde os republicanos detêm a maioria. 

Trump fez o anúncio no início da manhã, antes da abertura de Wall Street, que aguardava ansiosamente sua decisão. 

Desde que retornou à presidência há um ano, Trump tem entrado em conflito direto com Powell por exigir a redução das taxas de juros. 

Em sua última reunião esta semana, o Fed optou por manter as taxas de juros de referência inalteradas, na faixa de 3,50% a 3,75%. 

Trump também tentou destituir a governadora do Fed Lisa Cook, enquanto seu governo iniciou uma investigação sobre Powell a respeito da reforma da sede do banco.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-lga/pbt/nn/avl/aa

Tópicos relacionados:

economia eua politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay