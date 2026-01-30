Trump indica Kevin Warsh para ser o próximo presidente do Fed

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicou nesta sexta-feira (30) Kevin Warsh, ex-membro do Conselho de Governadores do Federal Reserve, para ser o próximo presidente do banco central americano.

"Conheço Kevin há muito tempo e não tenho dúvidas de que ele será lembrado como um dos GRANDES presidentes do Fed, talvez o melhor", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

"Além de tudo, ele tem o perfil ideal para o cargo e nunca decepcionará", acrescentou.

Warsh deve substituir o atual presidente do Fed, Jerome Powell, cujo mandato termina em maio.

Essa indicação será submetida à votação no Senado, onde os republicanos detêm a maioria.

Trump fez o anúncio no início da manhã, antes da abertura de Wall Street, que aguardava ansiosamente sua decisão.

Desde que retornou à presidência há um ano, Trump tem entrado em conflito direto com Powell por exigir a redução das taxas de juros.

Em sua última reunião esta semana, o Fed optou por manter as taxas de juros de referência inalteradas, na faixa de 3,50% a 3,75%.

Trump também tentou destituir a governadora do Fed Lisa Cook, enquanto seu governo iniciou uma investigação sobre Powell a respeito da reforma da sede do banco.

