Repescagem da Champions terá Monaco-PSG e reencontro de Benfica com Real Madrid

O atual campeão Paris Saint-Germain vai enfrentar seu velho conhecido Monaco na repescagem da Liga dos Campeões, enquanto o Real Madrid vai reencontrar o Benfica, equipe diante da qual sofreu uma derrota épica na última rodada da fase de liga do torneio, na quarta-feira.

O sorteio da principal competição de clubes da Europa, realizado nesta sexta-feira (30) em Nyon, na Suíça, definiu esses dois interessantes confrontos valendo uma vaga nas oitavas de final, além de outros seis. Entre eles, se destaca o duelo entre a Inter de Milão, vice-campeã da última temporada, e o Bodø/Glimt, time norueguês localizado ao norte do Círculo Polar Ártico.

Os outros confrontos dos playoffs serão Qarabag-Newcastle, Galatasaray-Juventus, Club Brugge-Atlético de Madrid, Borussia Dortmund-Atalanta e Olympiacos-Bayer Leverkusen.

Os jogos de ida serão disputados nos dias 17 e 18 de fevereiro, e os de volta uma semana depois, nos dias 24 e 25 do mesmo mês.

Os oito vencedores da repescagem se juntarão aos oito primeiros colocados da primeira fase da Liga dos Campeões, que se classificaram automaticamente para as oitavas sem precisar disputar este playoff em fevereiro.

O sorteio desta sexta-feira definiu o chaveamento do torneio seguindo a mesma fórmula do tênis, e agora já se sabe que, caso vença, o Paris Saint-Germain terá um confronto de peso nas oitavas de final contra o Barcelona de Lamine Yamal ou o Chelsea, seu algoz na final da Copa do Mundo de Clubes do ano passado.

A outra alternativa de adversário nas oitavas de final para Barça e Chelsea seria menos exigente: o vencedor do duelo entre Newcastle e Qarabag.

Enquanto isso, se o Real Madrid superar o Benfica, enfrentará nas oitavas de final o Manchester City ou o Sporting, outra equipe de Lisboa.

