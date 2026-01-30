Trump nomeia Kevin Warsh para ser o próximo presidente do Fed

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeou nesta sexta-feira (30) Kevin Warsh, ex-membro do Conselho de Governadores do Federal Reserve, para ser o próximo presidente do banco central americano.

"Conheço Kevin há muito tempo e não tenho dúvidas de que ele será lembrado como um dos GRANDES presidentes do Fed, talvez o melhor", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

"Além de tudo, ele tem o perfil ideal para o cargo e nunca decepcionará", acrescentou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-lga/pbt/aa