Trump nomeia Kevin Warsh para ser o próximo presidente do Fed
compartilheSIGA
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeou nesta sexta-feira (30) Kevin Warsh, ex-membro do Conselho de Governadores do Federal Reserve, para ser o próximo presidente do banco central americano.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"Conheço Kevin há muito tempo e não tenho dúvidas de que ele será lembrado como um dos GRANDES presidentes do Fed, talvez o melhor", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.
"Além de tudo, ele tem o perfil ideal para o cargo e nunca decepcionará", acrescentou.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
bur-lga/pbt/aa