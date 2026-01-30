Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Desemprego registra leve queda na zona do euro em dezembro

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
30/01/2026 08:38

compartilhe

SIGA

O desemprego registrou leve queda em dezembro na zona do euro, a 6,2% da população ativa, contra 6,3% em novembro anterior, anunciou a agência Eurostat nesta sexta?feira (30).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O número representa também uma leve diminuição na comparação com o mesmo mês do ano anterior (6,3%).

O dado engloba 20 países membros da zona do euro, o bloco da moeda única ao qual a Bulgária se uniu em 1º de janeiro.

No conjunto da União Europeia (UE), formada por 27 países, a taxa de desemprego permaneceu em 5,9%, muito perto do mínimo histórico (5,8%), sem variações em relação ao mês anterior nem ao mesmo período de 2024.

A Eurostat calcula que 13 milhões de pessoas estavam desempregadas na UE em dezembro, das quais 10,792 milhões correspondiam à zona do euro. 

Dentro da UE, a menor taxa de desemprego foi registrada na República Tcheca (3,1%) e a mais elevada na Finlândia (10,2%). 

Por sua vez, o desemprego entre os jovens (menores de 25 anos) diminuiu tanto na UE (-0,2 ponto, para 14,7%) como na zona euro (-0,1 ponto, para 14,3%), segundo a Eurostat.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

fpo/cjc/pc/avl/fp/aa

Tópicos relacionados:

conjuntura desemprego economia emprego trabalho ue

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay