Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Ladrões roubam US$ 2,7 milhões em plena rua em Tóquio

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
30/01/2026 06:26

compartilhe

SIGA

Três ladrões roubaram malas com 2,7 milhões de dólares (14 milhões de reais) em uma rua movimentada no centro de Tóquio, informaram nesta sexta-feira (30) a polícia e a imprensa local, um crime incomum na cidade japonesa famosa por sua segurança.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Durante o assalto, os ladrões usaram spray de pimenta para levar o dinheiro por volta das 21h30 locais (9h30 de Brasília) de quinta-feira, perto da estação de Ueno, uma área muito popular entre os turistas, disse à AFP uma fonte da polícia da capital japonesa que pediu anonimato.

A fonte se recusou a revelar detalhes, mas a imprensa informou que as vítimas foram cinco cidadãos chineses e japoneses que tentavam colocar as malas, com cerca de 420 milhões de ienes (2,7 milhões de dólares), em um veículo.

Ainda não foi explicado por que o grupo estava com tanto dinheiro.

O canal Fuji Television informou que as vítimas disseram aos investigadores que o dinheiro era destinado a casas de câmbio.

Em outro crime, um homem com 190 milhões de ienes em dinheiro (1,2 milhão de dólares, 6,2 milhões de reais) também foi atacado com spray de pimenta por três homens na madrugada de sexta-feira em um estacionamento do aeroporto de Haneda, em Tóquio, segundo a imprensa. 

A polícia está investigando a relação entre os dois ataques, informou a emissora TBS.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

hih/aph/mjw/arm/cr/fp

Tópicos relacionados:

crime japao roubo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay